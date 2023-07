La gestión de la basura de Cáceres, a manos de Morgan Stanley

Si no hay repetición del concurso para la gestión de la recogida de la basura y de la limpieza viaria de Cáceres, puede que la misma recaiga en la compañía americana Morgan Stanley Infraestructure Partners, que tiene un acuerdo con Sacyr para la venta de su filial Valoriza Servicios Medioambientales, que es la única que se ha presentado a la licitación que convocó el consistorio. Sacyr realizó el anuncio de este acuerdo de venta el pasado 12 de junio, cuando estaba abierto el plazo para la presentación de ofertas, un periodo que finalizó el 5 de julio. Representantes de Valoriza participaron el mismo día que se hacía el anuncio de venta de la filial en la visita a las instalaciones municipales del servicio. Valoriza también fue una de las empresas del sector a las que el ayuntamiento solicitó información para elaborar la estructura de costes del nuevo contrato de concesión.

La continuidad de la licitación está pendiente de la resolución que dicte la Comisión Jurídica de Extremadura sobre el recurso administrativo presentado por Moda Re-, cooperativa de Cáritas, por la recogida de la ropa y calzado usado. Este miércoles en la cooperativa no tenían aún ninguna noticia sobre la resolución del recurso ni tampoco el consistorio había actualizado en la plataforma de contratación la información sobre la licitación, sigue en vigor la suspensión provisional del procedimiento hasta la resolución del recurso, que, en caso de aceptarse la reclamación de la cooperativa, podría llevar a una anulación del procedimiento para revisar los pliegos (con la exclusión de la recogida de ropa o dejando su concesión en un lote independiente) y por tanto a una nueva convocatoria. En ese caso, desde el gobierno municipal se indicó el pasado viernes que están abiertos todos los escenarios, incluso el de la revisión de costes que se calculan para el servicio. El precio que el ayuntamiento está dispuesto a abonar por la prestación de la recogida de la basura y la limpieza viaria es una de las razones que ha hecho que otros licitadores no se presenten por considerarlo insuficiente. Entre las empresas que no han concurrido está la actual concesionaria, Conyser, compañía cacereña que hasta ahora ganó todos los contratos que se convocaron para este servicio.

Con independencia de qué empresa gestione finalmente la recogida de la basura y la limpieza viaria, los trabajadores que ahora están en este servicio se subrogarán a la empresa que gane la licitación. En los pliegos del contrato se especifican qué trabajadores tienen que subrogarse y su masa salarial. Dieciocho están adscritos a servicios generales de la prestación, entre ellos personal directivo, veintiocho, entre peones y conductores, están vinculados al servicio de recogida de la basura, mientras que 125 están en la limpieza viaria, además hay siete trabajadores para sustituciones. El de personal, con más de seis millones de euros anuales, es el principal coste que tiene el servicio que el ayuntamiento presta indirectamente.

En el anuncio con el acuerdo de venta, Sacyr adelanta que ha aceptado la oferta económica de Morgan Stanley Infraestructure por un importe de 734 millones de euros. La ejecución de la operación estaba sujeta al cumplimiento «de ciertas condiciones suspensivas que son usuales en esta clase de operaciones», según se indicó por parte Sacyr, y se preveía que el cierre de la venta tenga lugar durante el cuarto trimestre de este año.

Valoriza Servicios Medioambientales tiene 7.400 empleados, según se recoge en su página web. Está presente en 674 municipios y atiende a una población de 12,2 millones. Cuenta con más de 3.000 vehículos para operaciones de limpieza viaria y recogida de residuos.

Por su parte, Morgan Stanley Infrastructure Partners se presenta en su página web como «un líder mundial en inversión de capital privado en infraestructura, que se enfoca en activos que brindan bienes y servicios públicos esenciales ubicados principalmente en países de la OCDE (...), aprovecha una red integral de relaciones para obtener inversiones en sectores como transporte, digital, transición energética y servicios públicos. Los inversores de MSIP incluyen algunas de las mayores y más sofisticadas compañías de seguros, riqueza soberana y pensiones de todo el mundo», según afirma en su web.