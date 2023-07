Doctora Carmen Hoyos: «El sistema se viene abajo, la gestión sanitaria debería ser una especialidad»

Desde esta primavera, los médicos extremeños de familia y pediatras de Atención Primaria en edad de jubilación, pueden seguir dedicando horas a su trabajo y además compatibilizarlo con el cobro del 75% de la pensión. Sin embargo, son pocos los que se han acogido a esta medida, que pretende amortiguar el problema de la falta de relevos en las consultas. ¿Por qué? «Porque se está produciendo un desastre en la planificación sanitaria y los profesionales no podemos aguantar más. Es una lástima, vocación no nos faltará nunca, muy al contrario, llevamos siempre el sentido del servicio público con nosotros, pero la Administración no nos ha tratado bien».

Así lo explica Carmen Hoyos Peña, responsable de la Vocalía de Facultativos Jubilados del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, quienes desde hace meses desarrollan un programa de educación en salud por la provincia porque aún tienen mucho que ofrecer a la sociedad, y no quieren parar. Pero lamentan el estado del sistema sanitario, al que podrían reengancharse más titulares si la situación fuera algo mejor. «Los facultativos acabamos realmente muy machacados por las condiciones de trabajo. No puedes acudir una mañana a tu consulta con 35-40 pacientes y responsabilizarte de ver a los de tu compañero porque se ha ido de vacaciones y no hay sustituto, es insostenible», señala. «Nos hemos entregado en cuerpo y alma con el covid, hemos hecho todo lo que hemos podido, la vocación nos acompaña toda la vida, pero el médico evidentemente no puede estar en todos sitios, y cuando llega el momento de la jubilación muchas veces ya no da para más».

Con vistas a doce años, "no a cuatro"

La doctora considera que «hay que darle una vuelta total al sistema, lo venimos reiterando desde el Colegio de Médicos, era un referente internacional y se está viniendo abajo». Para empezar, Carmen Hoyos sostiene que la gestión sanitaria debería ser una especialidad como el resto (Cardiología, Endocrinología…). «Pensamos que no puede estar politizada, que los responsables no pueden mirar solo cuatro años adelante, sino mínimo doce, porque de lo contrario el sector sufre las consecuencias». Y eso, afirma, debe ser una exigencia de sanitarios y ciudadanos.

La responsable de la vocalía pone el ejemplo de su propia generación: «en mi promoción acabamos 20.000 médicos y había solo 1.300 plazas de MIR. Por tanto, la mayoría nos hemos tenido que ir formando como hemos podido, haciendo unos esfuerzos impresionantes rotando por hospitales, por el extranjero, por masters, por trabajos de voluntariado… Ahora, en el momento de nuestra jubilación, nos encontramos justo lo contrario, no hay médicos suficientes, no se ha gestionado bien que esa bolsa de médicos tenía que salir y no se han previsto los relevos».

Una situación que afecta a distintos ámbitos de la sanidad, como la cárcel. Carmen Hoyos logró sacar su plaza de doctora en el Centro Penitenciario de Cáceres, donde trabajaban cinco facultativos. «La gestión no ha podido ser peor y ahora no quedamos ninguno. El centro ha tenido que privatizar la asistencia sanitaria a los internos y pagar de su presupuesto dos contratos a médicos que van dos horas diarias». Y lo peor, asegura, esta situación no solo ocurre en Extremadura.