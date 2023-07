Valoriza: «El contrato de la basura no es irrealizable»

"Nosotros no nos vamos a presentar a un concurso en el que vayamos a perder dinero, somos una empresa», aseguraron este lunes fuentes de Valoriza Servicios Medioambientales, compañía que ha presentado la única oferta a la licitación convocada por el ayuntamiento para la gestión de la limpieza viaria y la recogida de basura. «No es un mal concurso, nosotros nos hemos presentado a concursos que iban peor en números, se ha sacado un beneficio y ha sido un buen negocio», añadieron.

La presencia de un solo licitador (Valoriza) y la ausencia de más empresas en el concurso, en especial la de Conyser, que es la única que ha gestionado este servicio en Cáceres, ha puesto en cuestión si los costes de la licitación (el precio que está dispuesto a pagar el ayuntamiento y el cálculo base que se hace sobre lo que valdría la prestación del servicio) son demasiados ajustados. La memoria del presupuesto del servicio de limpieza y recogida de basura, uno de los documentos del pliego de la licitación, calcula un precio anual de 10,1 millones (para el primer año de la concesión) y obliga a la empresa que preste el servicio a realizar una inversión de 8,6 millones para la adquisición de nuevos vehículos, máquinas y materiales vinculados a la prestación del servicio municipal, de este gasto se calculan que 1,2 son de los equipos pendientes de amortizar del contrato que está en vigor, que actualmente presta Conyser, mientras que 7,4 son del nuevo contrato de gestión, un gasto que se amortizaría en los once años que dura la concesión.

«Por dinero no es, los números dan», reiteraron desde la empresa. «Nuestros técnicos no creen que se haya hecho un mal trabajo desde el ayuntamiento ni que se haya planteado un contrato irrealizable. Tuvimos la grata sorpresa de ser los únicos que nos presentábamos», aseguraron desde la compañía. «Este contrato -agregaron- no es nada malo para la empresa que preste el servicio, es viable, por eso nos presentamos. Si no lo fuera, no nos presentaríamos de ninguna manera. Somos una empresa grande; al mismo tiempo que pedimos a los proveedores maquinaria para Cáceres, la estamos solicitando para Barcelona o Cádiz -ciudades en las que esta empresa ya presta el servicio- y eso se nota».

La continuidad de este concurso depende de la resolución que adopte la Comisión Jurídica de Extremadura sobre el recurso administrativo presentado por Moda Re-, sociedad de Cáritas, sobre la recogida de ropa y calzado usado. De este procedimiento podría derivarse, si la comisión jurídica acepta el recurso, una repetición de la licitación. En el caso de que se convocase un nuevo procedimiento, «pues nos volveríamos a presentar. Si aumentan los costes, pues mejor para nosotros, que podemos prestar el servicio con las cifras actuales y así lo hemos detallado punto por punto en nuestra oferta», se afirmó por la empresa, que sobre el periodo de concesión de once años para la amortización de la inversión destacaron que «sí da tiempo; si no lo diera, no nos presentamos».

Desde Moda Re- se precisó este lunes que aún no se ha comunicado por la comisión jurídica ninguna resolución sobre el recurso. En el perfil del contratante del consistorio sigue publicado el acuerdo de este tribunal administrativo que suspende provisionalmente, y hasta que se decida sobre el recurso, el procedimiento para la adjudicación del concurso.

En cuanto a la continuidad de la plantilla, desde la empresa que ha presentado la única oferta se aseguró que la subrogación «será total, incluso el pliego prevé un posible incremento de la plantilla» al aumentarse las frecuencias de la limpieza viaria. La plantilla que se subroga a la empresa que gane el concurso está formada, según se precisa en el pliego del concurso, por dieciocho trabajadores que están adscritos a servicios generales de la prestación, entre ellos personal directivo, veintiocho, entre peones y conductores, que están vinculados al servicio de recogida de la basura, y 125 que están relacionados con la limpieza viaria, además hay siete trabajadores para sustituciones. El de personal, con una previsión de coste de 6,1 millones de euros, es el principal gasto del servicio, según la estimación de los pliegos.

Las fuentes de la empresa citadas confirmaron que el acuerdo de venta de la compañía entre Sacyr, actual propietaria, y Morgan Stanley Infraestructure Partners está pendiente del cumplimiento «de una serie de condiciones, pero lo normal es que se cumplan y que a finales de año Valoriza deje de pertenecer a Sacyr y pase a Morgan Stanley Infraestructure». «Estamos dando un paso natural en el sector, que es que las empresas constructoras se están centrando en sus negocios y sus compañías de servicios, que son empresas rentables y que dan dinero, se ponen a la venta», precisaron desde la empresa, que recordaron que Sacyr sigue ahora el mismo camino que ya tomaron FCC y Ferrovial. Sobre cómo puede afectar este cambio de mano al servicio que se presta, las fuentes citadas indicaron que «no se notará, lo único que podemos hacer es crecer cuando un fondo -de inversión como es Morgan Stanley Infraestructure- hace una inversión, la dota de nuevos recursos».