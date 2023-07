«La risa debe ser como el agua, cristalina y no ofender. No todo vale»

Hace más de cincuenta años que José Luis Franco, más conocido como Franquete, lleva subiéndose a los escenarios para hacer reír a la gente. Su humor es limpio, como él mismo lo describe, ya que no intenta dañar a nadie. Parte de su vida la ha dedicado a los demás, así lo demuestra cuando va con la Pastoral Penitenciaria para visitar a los presos o yendo a residencias de ancianos para actuar de manera voluntaria.

¿Con tantos años en los escenarios, como se mantiene la ilusión intacta?

Conozco a los presos porque soy de la Pastoral Penitenciaria, conozco a los enfermos, también a los mayores como padrino, por eso me gusta subirme a los escenarios y hacer reír a la gente. Además, creo que está muy bien que los ayuntamientos contraten orquestas, cantantes y bailarines, pero los cómicos son necesarios porque necesitamos reír y más en los últimos tiempos con la pandemia.

¿Cómo empezó en la comedia?

La primera vez que me subí a un escenario fue en el Gran Teatro con dieciséis años y Pepe Higuero me bautizó con el nombre de Franquete, que viene de Franco y además me apellido Valle. Entonces el otro día actuando, me caí en la Clavellina:fui Franco Valle de los caídos.

¿Piensa que el humor tiene límites en nuestros tiempos?

Yo creo que sí, será porque ya soy mayor o será que tengo unos principios como persona creyente. Los cómicos deberíamos de ser cirujanos plásticos, decir lo mismo pero sin utilizar palabras hirientes y maquillarlas, ya que el humor está para sacar sonrisas limpias, no risas contaminadas. Si yo me río del defecto de una persona, conseguiré que la gente se ría, pero esa risa no es limpia, la risa debe ser como el agua, cristalina, no todo vale.

¿Cuál es su estilo humorístico?

Creo que tengo mi sello personal y empecé haciendo monólogos al igual que lo hacía Gila. Pero poco a poco he ido puliendo mi propio estilo, le saco punta a todo, improviso mucho, en general soy un showman, canto y bailo en mis actuaciones, hablo bastante del pasado. También hice pareja cómica con Miguel Ángel Laviana, con el que recorrí toda España.

¿En qué se diferencia el humor cuando usted empezó al humor de ahora?

En épocas pasadas había que enseñar lo que ibas a decir, tenía que pasar por turismo, donde estaba el señor Fraga de ministro. Actuaba en una discoteca llamada Ara y lo hacía todos los sábados. Tenía que presentar el guión, aunque después decíamos lo que queríamos y no nos pasó nada. Ahora creo que todo el campo está abierto, pero no todo debe estar consentido, el humor debe de trabajarse, no ofender, está para sacar una sonrisa. Hay que tocar el filo de la navaja sin que te corte. Creo que el humor debe empezar por uno mismo, meterse con uno mismo. Hoy en día para hacer humor hay que ser muy inteligente, ya que hay mucha sensibilidad. Antiguamente se abusó mucho de un tipo de humor metiéndose con los demás.

Llevas cuarenta y dos años en la Cope, ¿Qué es lo que más te gusta de la radio?

El programa en el que estoy se llama ‘Las cosas de Franquete’ y mezclo el comentar las noticias que hay durante el día con algunos chistes y publicidad. La verdad que el público me acepta bastante bien. Me encanta mi trabajo en la Cope, otro servicio que hacemos y no nos vamos de vacaciones, ya que me debo a la gente.

En 2001 le nombraron Hijo Predilecto de Cáceres ¿Cómo se sintió al recibirlo?

Me sentí muy responsable con mi ciudad, una señora me dijo: usted no sabe lo que le acaban de nombrar, usted no se puede desligar de esto. Si me eligieron es porque hubo un antes y un después, que nadie se arrepiente de haberme votado. La última vez que actué el señor Guillermo Fernández Vara me dijo: ‘Eres único’.

¿Cuáles son las actuaciones que más recuerda en su carrera?

Las que mejor recuerdo sin duda, son las actuaciones que he realizado en las residencias de mayores, que ya le he dicho a la nueva corporación que cuenten conmigo, como padrino de los abuelos, ya que últimamente no me invitaban, pero yo iba por mi cuenta y riesgo. Estoy para servir a mi ciudad. Todos los años he presentado la gala de los mayores.

¿Qué significa para usted colaborar con la Pastoral Penitenciaria de Cáceres?

A la Pastoral Penitenciaria vamos los miércoles, viernes y sábados. No faltamos en todo el verano con los chicos. Nosotros lo que hacemos es ir a ver esa gente que está muy necesitada de cariño, de amor. Hay que ayudar también a las Hijas de la Caridad, que dan 70 u 80 comidas diarias, Cáceres no se va de vacaciones en el mundo solidario y yo soy un comodín para decirlo en radio.