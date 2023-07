Lo que los coches 'robaron' a la parte antigua de Cáceres

Fue en la tarde del 20 de febrero cuando un camión se empotró contra la ermita de la Soledad, derribando parte de la fachada y provocando daños en el muro frontal. El accidente se produjo cuando el vehículo trataba de esquivar un coche estacionado en las inmediaciones maniobrando hacia atrás.

Este percance provocó daños en el interior del recinto, pero la ermita no corrió ningún tipo de peligro. Se podían ver grietas en el interior del templo debidas a la colisión.

El principal objetivo tras el choque fue ponerse manos a la obra cuanto antes para que estuviese a punto de cara a la Semana Santa, y el ayuntamiento de la ciudad hizo todo lo posible acelerando los trámites. Dos semanas después ya había comenzado el trabajo y, en menos de tres días, los albañiles ya habían finalizado el arreglo ‘express’ de la fachada, que fue realizado por la aseguradora del camión.

El coste de la factura no llegó a los 4.000 euros y lo abonó la empresa que lo causó.

Leoncia, de nuevo en el quirófano

Leoncia, la estatua ubicada en la plaza de San Juan, también ha tenido que pasar por el quirófano este año. En el mes de abril sufrió un golpe de una furgoneta de reparto que también trataba de hacer una maniobra de marcha atrás y causó daños en los empeines del monumento de bronce, incluso dejando la estatua ligeramente inclinada.

La talla, que se colocó en 1999 para conmemorar el 75 aniversario de El Periódico Extremadura, fue reparada con el objetivo de tratar de aplicar una solución para evitar desgarros en el sistema de anclaje. También se le añadió un código QR por su centenario.

Su autor, José Antonio Calderón ‘Silos’, estuvo supervisando el arreglo de la efigie.

Ha sido la quinta vez que ha tenido que someterse a reparaciones:esta vez por el error de un conductor y las cuatro anteriores por vandalismo.

El pasado 13 de este mes, el monumento recuperó su lugar gracias a los operarios del Ayuntamiento de Cáceres, institución que pagó el remiendo y los nuevos anclajes que se le han colocado, con un precio aproximado de 3.000 euros.

El autobús de Vox, en la calle Peñas

Se trata del suceso más reciente, el 10 de julio un autobús de Vox se quedó atascado en la calle Peñas, en la parte antigua de la ciudad y destrozó un balcón.

Se trataba de un autocar promocional que tomó una dirección equivocada al emprender su camino desde el hotel Don Manuel, donde se alojaba el conductor, hacia el establecimiento. Desde el partido se dijo que fue un fallo con el GPS.

No tardó en pronunciarse la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental, que aseguró que “había coches rozados y balcones destrozados que sufrían las consecuencias del empeño en entrar a la fuerza donde no pueden hacerlo”. El presidente, Juan Manuel Honrado, insistió en un control más eficaz de la entrada de vehículos de gran tonelaje.

El atestado de la policía local dictaminó que la compañía de seguros se haría cargo de los desperfectos ocasionados y que el conductor no sería sancionado porque no hay señal de prohibido circular, por lo que no cometió ningún tipo de infracción, pero sí daños. Por esto, los agentes podrían dictaminar conducción negligente por la estrechez.