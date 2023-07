La parte antigua de Cáceres pide más restricción al tráfico

La parte antigua de Cáceres lleva mucho luchando contra la entrada de vehículos, sobre todo los de gran tonelaje. Las furgonetas de reparto y los camiones se han convertido en habituales de las calles del casco histórico, para desgracia de los vecinos que viven allí.

Ya son varios los incidentes que ha habido en la zona: balcones desprendidos por golpes de grandes vehículos, el choque de un camión contra la ermita de la Soledad, la furgoneta que se estrelló contra Leoncia de la plaza San Juan o, el más reciente, el autobús de Vox atascado en la calle Peñas.

«Me parece terriblemente mal, hace poco iba por la calle Margallo y pasó un camión de alto tonelaje que destrozó la carretera» José Luis Sansón - Vecino

Para frenar estos problemas, el Ayuntamiento de Cáceres aprobó una nueva normativa hace meses. En el artículo sexto se expone que «no podrán circular por el centro histórico vehículos con una masa máxima superior a 3.500 kilos y aquellos que excedan una altura de 2,6 metros, una anchura de 2,3 metros o una longitud máxima de 6 metros». Estas limitaciones se aplicarían en el apartado relativo a los vehículos comerciales o industriales destinados a carga y descarga para el suministro de productos, prohibiéndoles el paso si su peso y dimensiones son superiores a estos parámetros. Para regular el tráfico se utilizarían cámaras que controlen los accesos a las calles.

Comparando sus límites en los accesos con otras Ciudades Patrimonio, y según su Libro Blanco de Movilidad, Cáceres tiene una de las ordenanzas más estrictas. Los 3.500 kilos de masa máxima autorizada que vienen establecidos en la normativa restringen mucho el paso de vehículos de alto tonelaje. Esta cifra es similar a la de Ávila y Tarragona. Pero hay otras ciudades en las que hay mucha flexibilidad a la hora de dejar pasar vehículos más pesados. En Baeza (Jaén), se permite entrar a su parte histórica camiones de hasta 5,5 toneladas. Algo que también sucede en Alcalá de Henares, ciudad en la que prácticamente cualquier vehículo puede entrar: hasta camiones de 18 toneladas de M.M.A. pueden pasar por su parte antigua, aunque hay algunas calles del centro en las que se reduce a 7.000 kilos para evitar daños en esa parte.

«Por aquí está muy mal que pasen estos vehículos porque dejan el suelo en muy mal estado, lo sufren los discapacitados» Isabel Durán - Vecina

Juan Manuel Honrado, presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental, tiene clara su postura: «la ordenanza debe ser más restrictiva, hay que darle una solución a este problema eterno», comenta a El Periódico. Asegura también que «no sólo es la entrada de vehículos de alto tonelaje, también hay que trabajar en ir eliminando los coches del casco histórico pero no estamos viendo ninguna alternativa que tenga perspectivas de llevarse a cabo como los aparcamientos disuasorios».

Espera que las cámaras que se van a colocar en algunos puntos del casco histórico sean una solución eficaz para controlar el tráfico en la zona, pero de momento se está a la espera de que la flamante corporación municipal adopte alguna medida.

«Me parece fatal porque son calles estrechas, hay mucha dificultad para girar y contaminan mucho la parte antigua» Aurelio Gambero - Vecino

Honrado agradece que la asociación fue consultada para la realización de la nueva ordenanza y manifiesta la fluida relación que siempre han mantenido con el ayuntamiento y la policía local cuando han reclamado diferentes cuestiones, pero la preocupación va más allá: «los vehículos grandes aquí no encajan», expresa.

El presidente destaca alguno de los cambios más positivos que la nueva normativa supone para los vecinos: «en la subida de San Ildefonso había una señal que permitía el paso de vehículos de hasta 2,88 metros de altura cuando los balcones estaban a 2,80. Se estaba permitiendo entrar vehículos que tenían más altos que los propios balcones pero eso se ha modificado con la ordenanza».

«Se debería organizar de otra manera, que los camiones entren por otros lados, porque hay calles que se están hundiendo» José María Cortijo - Vecino

Comenta también que restringir la entrada de vehículos tan pesados debería ser una medida mucho más eficaz que hasta ahora: «si tiene que entrar a esta zona debe estar muy controlado y vigilado por los agentes, no dejarles solos porque hacen destrozos que no comunican a nadie». Otra solución pasa por seguir buscando fórmulas en cuanto a los horarios. «Tienen unas horas muy limitadas para dar servicio a la hostelería y unos puntos de los que no pueden pasar. Desde que estamos en marcha, esta cuestión ha estado muy candente».

Juan Manuel Honrado expresa igualmente que «la culpa la tiene la dejadez que hayan podido tener las administraciones públicas principalmente. La policía local podría haber hecho algo más pero creemos que no son responsables del todo porque no tienen las herramientas adecuadas para gestionar este tipo de situaciones, han tenido que estar contando casi a mano las entradas y salidas de vehículos».

«No es que vea una gran cantidad de camiones por la parte antigua, pero sí furgonetas de reparto más pequeñas» Agustín Rueda - Vecino

Finaliza diciendo que desde la asociación se valoraría mucho que el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica tuviera un mayor peso ante las instituciones, que parece que es más eficaz una protesta vecinal que sus medidas.

Fuentes del Ayuntamiento de Cáceres confirman que no se contemplan cambios en la normativa, que los camiones que entran a la parte antigua lo hacen porque tienen un permiso concedido para hacerlo y que su acceso está controlado por la policía local.