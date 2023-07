Valoriza insiste en que el concurso para la recogida de la basura de Cáceres es viable

Valoriza fue la única empresa que se presentó al concurso convocado por el ayuntamiento. Desde la compañía se reiteró este miércoles que el concurso, con las condiciones económicas puestas por el ayuntamiento, es viable, insistiendo en que el hecho de que su propuesta haya sido la única no significa que el contrato sea irrealizable en los términos que ha puesto el consistorio.

Desde la empresa también se subrayó que la Comisión Jurídica de Extremadura ha considerado acertadas las justificaciones que ha dado el ayuntamiento para no dividir el contrato en lotes, sacando uno exclusivo para la recogida de la ropa y el calzado usado, y se insistió en que, en base a lo que se establece en los pliegos, Valoriza «contará con Cáritas o con cualquier otra empresa de inserción o de iniciativa social», el pliego obliga a que al menos se traslade a este tipo de compañías la ropa que se recoja en los contenedores públicos. Valoriza Servicios Medioambientales, que hasta ahora ha pertenecido al grupo constructor Sacyr, pasará a ser propiedad dentro de unos meses de la compañía estadounidense Morgan Stanley.

CLAVES DE LA RESOLUCIÓN JURÍDICA

LIBERTAD PARA EL PLIEGO

La Comisión Jurídica de Extremadura, en su resolución que permite que se siga con el concurso de la basura, parte de la premisa, que cita que está aceptada por los tribunales, de que es el órgano de contratación, el ayuntamiento, el que mejor conoce las necesidades del contrato y la manera de satisfacerlas y por tanto debe gozar de un amplio margen de discrecionalidad para la redacción de los pliegos. Aunque la directiva europea 2014/24 y la ley estatal favorecen que los grandes contratos se dividan en lotes para facilitar que las pymes participen, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera que esa división no es obligatoria y que el ayuntamiento tiene un amplio margen de discrecionalidad para fijar las condiciones del pliego.

UN COSTE MAYOR

Para no dividir un contrato en lotes, el órgano de contratación (ayuntamiento) lo tiene que justificar. La Comisión Jurídica de Extremadura da por válidas las razones que se han dado por el ayuntamiento en este contrato y una en la que se detiene es en que el coste de la prestación del servicio sería mayor si hay lotes. Para fundamentarlo vuelve a citar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en una resolución en la que, también por un recurso de Moda Re-, asegura que si cada servicio de recogida, en función de lo que ha de retirarse, se presta por empresas diferentes, el coste total del servicio ha de ser mayor, pues se dejarán de compartir medios materiales y personales que pueden ser comunes.

RESERVA DEL 50%

Moda Re- basaba su recurso en dos argumentos. El primero es contra la justificación, por incompleta, del ayuntamiento para no dividir el concurso en lotes (para dejar uno para la recogida de ropa), y el segundo es por no motivar el cumplimiento de una disposición legal que establece que al menos el 50% del importe de adjudicación de la recogida de ropa deberá ser objeto de contratación reservada a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. La comisión cita una resolución del tribunal administrativo catalán que para un caso similar concluye que al no haber lotes, no es posible la reserva aludida en la disposición.

EL RECURSO

Los argumentos que da la Comisión Jurídica de Extremadura pueden ser objeto de un recurso contencioso, Moda Re- baraja esta opción, mientras tanto seguirá habiendo dos tipos de contenedores para la recogida de ropa, los que estarán junto al resto de contenedores -cuya gestión corresponderá a Valoriza si finalmente gana el concurso- y los de color rojo de Remudarte, una entidad socia de Moda Re- y que está promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, que actualmente cuenta con unos 40 contenedores que están en suelo privado, ya que el ayuntamiento no tiene la exclusividad de este servicio.