El Centro Comercial Way de Cáceres se 'come' la casa del Junquillo

El último bastión del Junquillo ha dicho adiós. Las máquinas engullen a esta hora la única casa que quedaba en pie de la vieja barriada, ahora convertida en una nueva urbanización, en clara expansión y con bloques de pisos y jardines que la han convertido en uno de los enclaves de moda.

La vivienda, que pertenecía a un particular, fue adquirida por la promotora que levanta el Centro Comercial Way, justo entre esa vivienda y el hipermercado Carrefour. Según precisó el ayuntamiento el pasado 28 de junio a este periódico, el inmueble se vendió, aunque no trascendió la cantidad económica. Junto a esta casa, en la calle Dalia, estaba el taller de coches de Valentín Liberal.

El derribo es el resultado de las obras de la primera fase de este centro comercial, con un edificio de 6.500 metros cuadrados; 3.000 de ellos son para Decathlon. También habrá empresas comerciales de otros sectores y otras de restauración. Se abrirá a finales de 2024. La promotora Kronos es la que se ocupa de este proyecto en lo que fue el solar del antiguo matadero. Cuenta con 35 millones de euros y creará 100 empleos.