Protesta en Cáceres: «No nos pagan las horas extras»

Los trabajadores del sector de las ambulancias, que gestiona Ambuvital en la región, retomaron ayer lunes las protestas para reclamar un convenio digno y han instado al nuevo Gobierno extremeño de María Guardiola a reunirse con ellos para intentar poner solución a este conflicto laboral que la plantilla arrastra desde la pasada legislatura.

Conflicto laboral

Medio centenar de trabajadores se manifestaron ayer lunes a las puertas del Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres donde, entre otras reivindicaciones, han pedido que se les paguen las horas extras que Ambuvital no abona a los empleados, según expresaba Rafael Garzo, presidente del Comité de Empresa de la provincia cacereña.

Así, piden que se aplique el convenio colectivo vigente desde 2017, ya que hay medidas como ese pago de las horas extras que no se cumplen porque «se abonan como horas ordinarias». Según Garzo, «la empresa nos obliga a sobrepasar nuestra jornada laboral y no respetan nuestra decisión de no sobrepasar las horas estipuladas ni tampoco pagan las extraordinarias».

Jornadas «interminables»

De hecho, Garzo critica que «esas jornadas interminables se paguen a precio de saldo, aprovechándose la empresa y la Administración de nuestras necesidades de darle un futuro a nuestras familias». Un problema que afecta a la calidad del servicio, y que genera numerosas quejas entre los pacientes y usuarios de ambulancias. Además, piden a la patronal que se siente a negociar el futuro convenio colectivo y que el nuevo Gobierno regional también se siente a dialogar con los trabajadores. Así, esperan que el cambio de gobierno en la Junta de Extremadura sirva para desatascar su conflicto con Ambuvital, empresa a la que se adjudicó en 2022 el contrato de las ambulancias para la gestión del servicio en las dos provincias.

Ambuvital cuenta con 1.200 trabajadores en plantilla en toda la región y, según Garzo, los problemas afectan a todos los empleados. Garzo manifiesta que «es el momento de que la Administración que adjudica estos concursos se haga responsable de su obligación de control del adjudicatario en materia laboral y cumplimiento de pliegos».

De esta forma, Garzo critica que «esas jornadas interminables se paguen a precio de saldo, aprovechándose la empresa y la Administración de nuestras necesidades de darle un futuro a nuestras familias». E incluso se refiere a «los desplantes que padecen todos los pacientes y familiares que por motivos sanitarios usan este servicio, y que sufren esperas interminables, no llegando a tiempo a sus tratamientos, incumplimientos en traslados de pacientes como se expone en el pliego. Los motivos están claros, y todos sabemos y conocemos de las miserias de este sector», concluye el presidente del Comité de Empresa.