Siete meses sin rastro de José, el montañero

Desapareció hace 7 meses a medio camino entre Extremadura y Castilla y León. El 29 de diciembre de 2022, el montañero barcelonés de 45 años José Antonio Martínez emprendió la ruta entre la plataforma de El Travieso y la cima del pico Calvitero (a 2.400 metros, por la Sierra de Béjar) y nada más se ha vuelto a saber.

El montañero desaparecido y su esposa, Mercedes Gasco, residen en las Franqueses del Vallès (Barcelona) y habían viajado a Ceclavín, el pueblo de ella, para pasar las vacaciones navideñas cuando se produjo su desaparición.

Última señal

La última señal de su teléfono móvil se localizó en el repetidor de la zona del Torreón, ya en la parte de la provincia de Cáceres. Por eso, la Guardia Civil ha retomado la búsqueda del montañero este miércoles en la zona de Tornavacas. Aunque, desgraciadamente, la jornada de ayer finalizó sin arrojar ningún resultado sobre su paradero.

Fue la propia esposa del montañero la que solicitó reactivar la búsqueda en la zona de Tornavacas

Fue la propia Mercedes la que solicitó el pasado mes de junio que se retomara la búsqueda en Tornavacas, por unos nuevos datos que le había facilitado la Guardia Civil. Como así se ha hecho. «Por fin han podido subir los expertos en telefonía de la UCO (Unidad Central Operativa) para hacer el recorrido del rastreo de su señal móvil, que antes no lo habían podido hacer porque no son especialistas en montaña y no se daban las condiciones», explicaba Gasco en una entrevista con EFE.

10 agentes de la Guardia Civil y unos 20 voluntarios participan en este nuevo operativo

Nuevo dispositivo

El nuevo dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil se iniciaba a las 7,00 horas, con la participación de 10 agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Plasencia, así como 2 guías caninos de bomberos del SEPEI y entre 15 y 20 voluntarios, técnicos y deportistas de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, según los datos aportados por la propia Benemérita.

«Arranco la ruta, todo OK», mandó por audio a Mercedes ese 29 de diciembre, a las 9:11 horas de la mañana. No escribió ni envió más audios. Su teléfono se apagó a las 15:40 horas. No volvieron a verlo más, ni a saber nada de él. Esa misma noche arrancaron las batidas, de forma intermitente, paralizadas por el temporal del pasado invierno. El pasado abril volvió a activarse un operativo de búsqueda. Entonces, Valeriano Calle, jefe de la Unidad de Rescate de UCAS de Arrate, asociación profesional experta en búsqueda de personas desaparecidas, explicó al portal de Sucesos e Investigación de Prensa Ibérica ‘Caso abierto’ que el clima había cambiado, «ya se puede batir; estamos en condiciones de buscar»; aunque esa búsqueda también resultó infructuosa.