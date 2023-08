«No tenemos ni luz en las calles», dicen los residentes de la Charca Musia de Cáceres

Un paseo por el polígono industrial de la Charca Musia sirve para darse cuenta de la dejadez a la que llevan sometidos los propietarios de la zona durante tanto tiempo. Asfaltado en mal estado, sin la presencia de farolas y maleza en ciertas partes son algunas de las características que se pueden apreciar actualmente en la zona.

La noticia de la anulación del concurso para su reordenación no ha llegado aún a muchas de las personas que viven y trabajan en Charca Musia, pero los que sí la han recibido consideran esta situación frecuente. «Es algo a lo que ya estamos acostumbrados, es que no tenemos ni alumbrado en la calle. El problema viene de la dejadez política» comenta Jesús Gracia, gerente de la empresa UrgentScooter, ubicada en Océano Ártico.

Unos metros más allá, en la misma vía, Francisco Huedo, trabajador en Lausan, sí que reconocía saber la noticia, que les llegó por sorpresa. «No estaría mal que se legalice por la cantidad de empresas que hay por aquí», comentaba al mismo tiempo que admitía no ser consciente de la totalidad del proyecto que se pretendía llevar a cabo.

Marco Antonio Muriel no es residente ni propietario de Charca Musia, pero conoce de primera mano la situación que se está viviendo porque sus padres son residentes del polígono: «Compraron aquí un terreno y se hicieron su casa. Es una vergüenza porque les cobran muchísimo dinero en el impuesto de bienes inmuebles y no tienen ni luz en las calles», sentencia.

Otra crítica que realiza Muriel pasa por el coto de pesca que tenían pensado en la propia Charca Musia. «A mitad de proyecto se echaron atrás porque no había dinero para finalizarlo», explica mientras muestra los muelles que hay en los alrededores de la laguna para practicar la pesca. «Lo peor es que es el único terreno que tiene unas farolas, y que nunca se han llegado a poner en funcionamiento», comenta.

José Antonio Talavera es el propietario de una empresa de servicios técnicos que lleva por nombre su apellido y está situada en la calle Mar Mediterráneo. No tiene reparo en contar el precio que pagó por el terreno en el que ha situado una nave para su negocio: «12.000 euros me costó este trocito de aquí». Su queja está dirigida a los políticos, que «suelen promete cosas que luego no hacen, es que no son capaces», sentencia Talavera mientras reconoce que se lleva hablando muchísimo tiempo de la reordenación del polígono para que el ayuntamiento lo coja.

«No tenemos alumbrado, no tenemos nada», condena Talavera. «Debe ser por un tema político, ninguno sabe coger el toro por los cuernos», sentencia, y reconoce que la solución pasa por «un acuerdo al que se llegue entre los grupos políticos municipales», aunque es consciente de lo diferente y complicado que es el asunto porque no es un polígono industrial al uso, sino que también hay residentes.

Las comunicaciones

Antonia Custodio reside junto a su marido en la calle Mar de Mármara y extiende su queja por el empeoramiento que ha sufrido la zona con respecto a las comunicaciones con la parte más céntrica de Cáceres: «Una de las cosas que más nos importa a nosotros es la parada del autobús, nos la han cambiado y se la han llevado al otro lado de la carretera. Aquí la mayoría de personas supera los 70 años y necesitamos este servicio muy a menudo». Es la línea 5 la que recoge a los residentes del polígono Charca Musia y, actualmente, tienen que caminar hasta el parque de Maltravieso para poder utilizar este servicio. «Antes lo cogíamos aquí al lado y nos venía genial a todos. Nos quejamos y nos dijeron que ya no pertenecía al ayuntamiento cacereño, sino a la Junta de Extremadura», explica Custodio.

51 años lleva viviendo en la zona industrial y cuenta que algunos servicios sí que han llegado: «Cuando nos hicimos la casa nos tuvimos que gastar el dinero en un pozo ciego que construimos en el patio trasero para poder tener agua, ahora ese tema ya está solucionado».

Otra de las inversiones que tuvieron que acometer entre los vecinos de la zona fue el asfaltado de algunas de las calles más transitadas y todavía eran de tierra. Según apunta Custodio, «era algo necesario ya que, cuando llovía, teníamos que mandar a nuestros hijos al colegio con botas de agua porque todo se llenaba de barro y charcos, cada casa puso 300 euros para hacerlo».

Custodio finaliza culpando a los políticos por no dar soluciones a la ordenación del polígono, y les acusa de que «solo se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones».