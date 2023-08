Residencia de mayores de Valdeobispo: "Durante meses se ha ocultado a los familiares el cierre"

El caso del cierre de la residencia de mayores de Valdeobispo sigue dando que hablar. Ahora es el PP el que ha salido a la palestra para lamentar "el oscurantismo y la falta de transparencia -ha dicho- que ha mostrado en los últimos meses el Ayuntamiento de Valdeobispo con respecto a la situación del centro, lo que va a provocar su cierre con el consiguiente problema para sus residentes y familiares".

A juicio del Partido Popular el cierre "no era algo inevitable, como quiere hacer creer el PSOE" y alega que "las deficiencias técnicas no han sido nunca impedimento para que la residencia contara con la acreditación de la Junta de Extremadura". Con respecto a su viabilidad económica, la directora de la empresa que gestionaba el centro "había avisado con bastante antelación de que no se obtenían beneficios y de que si seguían así las cosas se vería obligada a no continuar con ella, circunstancias conocidas por el ayuntamiento, sin que se aportase ninguna solución", argumentan los populares.

Según el PP, a pesar de las advertencias, "nada se hizo" y el día 23 de abril de 2023 la empresa que gestionaba la residencia comunicó por escrito al consistorio, con tres meses de antelación, que dejaría de prestar servicios el día 31 de julio de 2023. “Resulta sorprendente que a pesar de lo que nos cuentan de las deficiencias técnicas y de la inviabilidad económica, el gobierno municipal licitar nuevamente este servicio por si alguna otra empresa estuviera interesada”, afirma el portavoz del PP en la localidad, Juan José García. La única empresa interesada no cumplió con los requisitos que se establecen en la mesa de contratación y la licitación quedó desierta.

"Lo más doloroso -estima García- es que durante todo este tiempo ni los usuarios ni los familiares han sido conscientes de lo que se les venía encima. El daño causado es irreparable. Es incomprensible que no se hiciera nada cuando todavía se estaba a tiempo de evitar el cierre, sobre todo durante la legislatura anterior”.

A juicio del portavoz tampoco se comprende que no se advirtiese a los residentes ni a sus familias de la situación por la que estaba pasando la residencia y, sobre todo, a partir del 23 de abril, cuando ya se conocía una fecha de cierre si no fructificaba el intento de nueva licitación. La comunicación del cierre se realizó a partir del 19 de julio, "de forma precipitada y sin apenas tiempo de reacción. “Sospechamos que las elecciones municipales y autonómicas tuvieron mucho que ver con la falta de transparencia con la que se ha llevado todo este proceso”. Además, el grupo popular insta al consistorio a que solucione los problemas con los trabajadores.