«El Papa Francisco me citó para pedirme que me fuese de Mozambique»

-¿Cuánto tiempo pasó en Mozambique?

-Estuve unos 20 años allí, los primeros doce como misionero y los últimos ocho ya como obispo. Llegué al país en 2001. Desde 2021 estoy en Brasil.

-¿Qué ocurría en la zona donde estaba destinado?

-Ejercía las funciones de obispo en Pemba. El problema es que tuve que salir de la zona por la guerra. Se estaban produciendo ataques y el gobierno no los reconocía. Fue la Iglesia, que vivía la situación a diario, la que comenzó a contar lo que estaba ocurriendo, que los terroristas entraban en las aldeas y mataban a la gente.

-¿Qué medios utilizaba para que la gente supiera lo que pasaba?

-Utilizábamos los canales internos de la iglesia, se lo decía a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, a obispos portugueses. También trataba de contarlo en la prensa del país, pero la mayor parte es próxima al gobierno de la nación y no lo publicaba. Los medios de la oposición sí que ayudaban a divulgarlo. También sirvieron de mucha ayuda las organizaciones de derechos humanos, que multiplicaban nuestra voz.

-¿Puede explicar cómo se produjo su salida del país?

-Unos meses antes de que me fuese comenzó una persecución hacia mí. Los periódicos me atacaban y me faltaban al respeto. Me llamaron desde la Nunciatura Apostólica y me dijeron que debía salir tres o cuatro meses porque había rumores de que atentaban contra mi persona. Acepté salir por un mes y el Papa Francisco se puso en contacto conmigo para que fuese al Vaticano, allí me aconsejó dejar Mozambique y volver a Brasil.

-Si tuviese la oportunidad de volver a la diócesis de Pemba, ¿qué haría?

-Aceptaría muy tranquilo. Yo no quería irme pero lo hice porque me lo pidió la Iglesia y el Papa. Ahora estoy en Brasil y estoy bien, la diócesis es muy buena y tiene una gran organización.

