Lo que la factoría de ‘Juego de Tronos’ ha dejado en Cáceres

‘City of dragons’ no volverá a Cáceres en 2023, por el momento. La empresa organizadora ha anunciado que el evento, que estaba planteado el primer fin de semana del mes de noviembre, no se celebrará. El acontecimiento se ha decidido atrasar para que coincida con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie, aunque el ayuntamiento está tratando de buscar una solución para que la cita se consolide en la ciudad.

El ayuntamiento aportó 50.000 euros a ‘City of dragons’ en su primer año Y es que desde que se anunciase que Cáceres era uno de los lugares elegidos para grabar la serie ‘Juego de Tronos’, la ciudad ha visto cómo la huella que dejaba su llegada cada vez se hacía más grande. Fue en 2016 cuando se rodó por primera vez en la capital cacereña para la séptima temporada de la serie. El paraje de los Barruecos, en Malpartida, también fue protagonista en aquella ocasión de la grabación de la gran batalla de dragones. Puntos de interés turístico Los lugares que aparecieron en la serie se convirtieron en puntos de interés que fueron aprovechados por los visitantes de la ciudad. El Arco de la Estrella, las plazas de Santa María, San Jorge y San Mateo, la calle Amargura o el Adarve de Santa Ana fueron recorridas por los asistentes a las Rutas Turísticas Innovadoras que organizó el ayuntamiento. Ya no fue sólo la atracción turística que supuso a la ciudad, también provocó que Cáceres fuese conocida a nivel mundial y que los escenarios de la parte antigua sean reconocidos como uno de los mejores del mundo para grabar superproducciones. Durante la grabación hubo problemas que afectaron a los visitantes de la ciudad que querían disfrutar de la parte antigua: los turistas llegaron a las inmediaciones de intramuros, se encontraron con la producción y no les fue permitido continuar con la visita con normalidad. Para adaptarse a estos problemas, los guías adoptaron las visitas a las restricciones de acceso. Pero la joya de la corona llegó cuando se anunció ‘Cáceres City of dragons’, un encuentro de fans y de los más importantes influencers de la saga. Fueron muchos los asistentes a las actividades que se realizaron. Desde el arranque, con el izado de las banderas Targaryen en la plaza Mayor, acontecieron charlas, mesas redondas, concursos de cosplay y recreaciones en las que los alumnos de la Escuela de Arte Dramático interpretaron a los personajes de la serie. Finalizó con un concierto a cargo del grupo ‘Craic Addicts’ que coincidió con la emisión del episodio final de la primera temporada en Estados Unidos. El PSOE critica que 'City of dragons' no se celebrará en Cáceres por decisión del ayuntamiento Pese a que fue un fin de semana pasado por agua que obligó a reubicar actos en el Complejo Cultural San Francisco como ‘La escuela de Caballeros’, ‘El Torneo a pie de Caballero’ y varias mesas redondas, hubo acontecimientos en los que se reunió un alto número de personas. Según los datos que aportó el exregidor socialista, Luis Salaya, «más de 2.000 personas asistieron al acto inaugural, 1.500 aproximadamente en las rutas y escenarios del viernes, algo menos de 800 en las mesas redondas, 400 en el Escape Room y unas 300 en las justas y escuela de Caballeros». En total, más de 8.000 personas participaron en el mayor encuentro europeo sobre ‘Juego de Tronos’. Consolidación El rotundo impacto de la primera edición (celebrada del 21 al 23 de octubre de 2022) hizo creer que Cáceres se podría consolidar de cara al turismo nacional e internacional como el lugar donde se celebrase el evento por excelencia de la serie. Así lo aseguró el exconcejal de Turismo, Jorge Villar, al finalizar el evento: «Los propios creadores de contenido que han viajado hasta aquí nos han pedido dar continuidad al evento». Frikidoctor, que cuenta con más de 225.000 suscriptores en YouTube, La abuela de dragones, conocida por sus reacciones en vídeo y con una cifra cercana a los 40.000 suscriptores, o Acevedismos, con unos 14.000, son algunos de los youtubers disfrutaron del evento. Maglor, que ronda los 250.000 suscriptores, también estuvo presente. Ahora, Vitoria ha anunciado que nacerá una cita similar a la que se realizó el pasado año en Cáceres que se llamará ‘Dragon Fest’. Entretanto, la ciudad sigue a la espera.