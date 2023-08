Way Cáceres, un centro comercial que revalorizará cuatro barriadas

Cáceres espera ya que el nuevo centro comercial Way sea una realidad. Mientras las máquinas trabajan sobre el terreno con la expectativa de abrir en 2024, este diario ha recorrido los barrios aledaños para conocer la postura de los vecinos al respecto. Los residentes de Junquillo, Macondo, Castellanos y Cabezarrubia coinciden en que la inauguración del gran espacio comercial revalorizará la zona y tendrá un impacto económico positivo para la capital.

Así lo pone de manifiesto Jesús Viñuales Blanco, vecino de Macondo y responsable de comunicación de Covex, que considera que beneficiará no solo a la ciudad sino a los pueblos cercanos, ya que muchos se desplazaban a Salamanca o al centro comercial El Faro de Badajoz a comprar. Del mismo modo, se expresa Jesús Martín Iglesias, trabajador de un local de loterías y apuestas del estado, que aplaude que haya más opciones de comercio en la ciudad.

Otro de los aspectos positivos en los que coincide la mayoría es la creación de puestos de trabajo, según fuentes de la empresa, 500 empleos directos. Los hay quienes se muestran prudentes sobre el efecto que pueda causar en el comercio local. Zara Béjar, trabajadora de una multitienda en el barrio de Cabezarrubia, añade que los pequeños negocios pueden llegar a resentirse aunque incide en que las tiendas mantienen a su clientela fiel».

Por su parte, Rafael Fernández, otro vecino, tiene claro que el nuevo centro comercial será una oportunidad única para atraer a nuevas y grandes marcas para que se instalen en la ciudad: «Es una forma de fomentar el comercio aquí y que la gente no se vaya a otros sitios para comprar», sostiene.

También encuentran los vecinos beneficiosa la proximidad a otros espacios comerciales como el centro Ruta de la Plata, otro polo de negocios a gran escala en la ciudad; y Carrefour, «así podremos visitar los tres en poco tiempo», añade Julia Redondo, otra residente de la zona.

Sí es cierto que los vecinos muestran su inquietud sobre la comunicación y los accesos del futuro recinto. Actualmente ha trascendido, según fuentes oficiales, que se podrá acceder por la carretera N-521 y de forma peatonal por el barrio del Junquillo. Uno de sus vecinos, Juan Jesús Muñoz, opina que supondrá un gran avance aunque incide en que la frecuencia de autobuses y las plazas de aparcamiento serán claves para que no haya demasiadas aglomeraciones.

Bolera y cines

Otro vecino del mismo barrio, Emilio Iglesias Gilete, hace especial hincapié en que hacía falta una mayor oferta de ocio en Cáceres. Al respecto, exponen sus propuestas. Entre las principales demandas para futuros negocios en el centro comercial se encuentra la apertura de los cines, previsto para una segunda fase, y también zonas de ocio para los más pequeños como una bolera, como ponen de manifiesto Rosa María y Gema, vecinas de Los Castellanos.

En cuanto a la propuesta que presenta la empresa promotora Kronos Way, contará con marcas conocidas en España. Aseguran que intentarán atraer a compañías que no tengan sede en Cáceres y a otras que ya cuenten con sucursales en la ciudad como es el caso de Decathlon. También ponen de relieve que las negociaciones con varias compañías están muy avanzadas, pero que todavía no hay nada más acordado, tal y como expresó la directora general de Terciario de Kronos, Beatriz Moreno.