Adiós a Dialf, referente de los karaokes de Cáceres

Cáceres ha dejado de cantar en ese lugar mágico, como cueva infinita, donde se reunían cada noche los amores amados, los prohibidos, los no correspondidos... Barra donde podías perder el tiempo gloriosamente, venciendo al reloj del cierre de los bares pero cantando, micrófono en mano, aunque desafinaras más que el serrucho de Bricomanía. "Fue en un puerto con mar, una noche después de un concierto...", "tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti....". Ya fuera por Sabina o por la Dúrcal, por Pavarotti o por Perales, Massiel, Serrat o Marisol, Di-Alf nos ha dejado noches gloriosas en Cáceres.

Pero el karoke referencia de la ciudad ya ha bajado la persiana. Nos lo contó su dueño, Alfredo García Alonso, el mismo que hace más de dos décadas decidió emprender este negocio: "A todos los terrícolas amantes del cante quiero deciros que el 1 de agosto paso a ser karaoke emérito y quiero agradeceros vuestra colaboración durante estos 25 años que tan buenos ratos hemos disfrutado. Abrazos varios". Leímos el mensaje en Facebook y un halo de melancolía nos invadió. Y recordamos entonces aquellas madrugadas preguntándonos ¿y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti?, o sabiendo que la vida es una tómbola, pidiendo al marinero que nos hablara del mar, porque siempre habremos nacido en el Mediterráneo aunque lo tengamos tan lejos en este agosto caluroso y desierto. Dialf ha formado parte de la historia local de Cáceres. El karaoke había sido antes un pub que abrió Sanabria y al que puso por nombre Trofeo. Sanabria era el dueño de Fara, que también estaba en el Pasaje Norba, donde estuvo el Drink Pub, la Heladería Los Italianos y una marisquería que conformó en su origen esta céntrica zona comercial cacereña. Digamos que fue una época muy bonita, muy especial, en la que mucha gente nos conocimos. Todos la recuerdan con mucho cariño. Una vida a los pies de la avenida Virgen de la Montaña, donde también estaba Plató, la discoteca que abrió Fernando Rodríguez Alonso, al que todos llamaban Fernandino, donde servían Cointreau con piña y ponían a los Modern Talking y Boney M. En Dialf ha agotado Cáceres muchas madrugadas, entre la alegría de la exaltación de la amistad o las lágrimas por un fiero divorcio. Soldados, viudos, separados, jóvenes efervescentes, las chicas de la Laboral... Los días que se van y tú no quieres que se escapen, los selfies inmortalizados mientras sonaban 'Las macetas de colores' de El Desván del Duende, canción que se convirtió en la banda sonora de esta pequeña capital de provincia que siempre ha buscado tener un lugar en el mapa. Aquí las tardes son largas, pero las noches siempre se esfumaron en segundos a golpes de otro clásico, don Nino Bravo. Qué mejor despedida para Dialf que esta: "Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás".