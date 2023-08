Anulaciones de reservas y pérdidas del 70% por las obras de Parras

Parras lleva en obras desde mediados de julio para ser peatonal. Estos trabajos han provocado el corte total del tráfico y han impedido acceder a coches y camiones a ciertos puntos, dificultando así la carga y descarga de mercancía para los negocios o la llegada de clientes y huéspedes a los hoteles. Estas obras pretenden que junto a San Antón, la calle pasará a ser plataforma única, esto hará que la acera y la calzada estén a la misma altura, como se hizo en San Pedro de Alcántara hace años. La peatonalización se extenderá también a Clavellinas.

Esta situación, que se prolongará durante tres meses, genera ya efectos en el comercio que en algunos casos rondan el 70% y cancelaciones de reservas en los hoteles y apartamentos turísticos.

Este diario ha recorrido la zona afectada para detallar cómo le afectan las obras a los negocios. La multitud coincide en que a largo plazo será beneficioso, pero lamentan que el balance del verano no será próspero. Patricia Mejías, dueña de la tienda Saks en San Antón sostiene que la peatonalización "siempre viene bien al comercio, ya que significa que habrá más tránsito de peatones". Espera que el resultado se asemeje a la calle San Pedro de Alcántara, que fue peatonalizada hace años.

Coincide con esta valoración el dependiente del establecimiento Chip, Manuel Vidarte, piensa que el tránsito de la gente crecerá y además al pasar a ser plataforma única las personas podrán ver con mayor facilidad todas las tiendas de la calle.

Aunque la mayoría de establecimientos creen que una vez acabadas las obras, estas serán positivas para el comercio y la ciudad, hay otros muchos negocios que ven limitados sus ingresos este último mes por tener cortada la calle Parras al tráfico, como es el caso de los hoteles de la zona.

Claudia Ríos, recepcionista del hotel Exe Agora asume que la vía «necesitaba desde hace un tiempo un lavado de cara», pero cree que las obras se están realizando de forma desconsiderada hacia los hoteles, «ya que no les dieron soluciones al principio para que los coches pudieran llegar hasta los alojamientos». Ahora, los vehículos pueden acceder al hotel desde la calle Busquets y dar marcha atrás, aunque al ser estrecha, no todos los vehículos caben y mucho menos los autobuses o los camiones de los proveedores, teniendo que aparcar en Obispo Galarza. Concreta que las obras han provocado quejas de clientes, pero sobre todo cancelaciones, ya que desde el momento que envían un email advirtiendo sobre las obras mucha gente retira su reserva.

Manuel Méndez, portavoz de los comerciantes de Galarza y propietario de la colchonería Cáceres, manifiesta sobre el asunto que en ningún momento las obras han sido consensuadas con los comerciantes de la zona y, por lo tanto, no están de acuerdo con la forma. Otra de las quejas que expone es la «pobre señalización» que se ha dispuesto para que el ciudadano pueda llegar sin problemas a la zona de Obispo Galarza. Como portavoz de los comerciantes ya mantuvo recientemente un encuentro con el concejal de Comercio, Jorge Suárez, aunque se volverá a reunir con el alcalde, para conocer el avance de las obras. En esa reunión le trasladó varias propuestas para mejorar, principalmente la reordenación del tráfico.

También afecta el cierre a la calle Clavellinas. Al comienzo de las obras se podía acceder andando, pero en la actualidad el acceso permanece cortado y provoca que los comercios queden aislados. La única forma de entrar es por la plaza Marrón o la calle Roso de la Luna. Uno de esos negocios afectados es Banana Vintage. Su dueño, Ángel Vilches, pide buscar una solución debido a que en el último mes ha perdido multitud de clientes por encontrarse aislado. «Desde Pintores me venía mucha gente y ahora mismo soy invisible», lamenta. Critica que no recibió aviso con antelación y las obras arrancaron sin notificárselo. Manifiesta su descontento porque «en pocos días cortaron el paso hacia su calle, además no le han propuesto ninguna alternativa». «A otras tiendas sí les han ofrecido colgar un cartel en las vallas», añade. Desde que empezaron las obras asegura que ha contactado en repetidas ocasiones con el ayuntamiento sin éxito. No valora si la peatonalización será beneficiosa porque no sabe si seguirá abierto cuando las obras concluyan.

¿Y los garajes cercanos?

Otro de los escollos que debe salvar la obra cuando concluya es el paso de los vehículos a los garajes. Por su parte, y aunque el ayuntamiento ya ha detallado que dejará acceder a los titulares de las plazas de aparcamiento de la calle una vez que Parras sea peatonal, vecinos con cocheras en calles cercanas temen no entrar en el ámbito de los que reciben autorización. Es el caso de Francisco Gallán, que tiene plaza de garaje en la calle Barrionuevo. Expone su preocupación por tener en un futuro «que dar varias vueltas en vez de poder acceder por Parras».

Este es uno de los asuntos que aún quedan pendientes, porque hasta ahora solo se ha detallado que podrán transitar por la plataforma única autobuses públicos, taxis, servicios de emergencia y limpieza, coches de vecinos y con plaza de garaje en la calle.