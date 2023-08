Piden la dimisión de los concejales de Cáceres que no cumplen con la transparencia

Óscar Pérez, coordinador del partido Una Extremadura Digna (UED) ha exigido «el cumplimiento de la ley por parte de los representantes políticos del Ayuntamiento de Cáceres y que declaren correctamente en el Portal de Transparencia sus patrimonios, cuentas bancarias, etcétera».

Herramienta para la democracia

Desde UED señalan que el portal de transparencia «es una herramienta muy importante para el buen ejercicio y desarrollo de la democracia», por lo que han instado a que «quiénes no cumplen con las exigencias que la ciudadanía pedimos a la clase política para poder controlar la buena praxis de sus actos, no pueden estar ni un segundo más en las instituciones con cargos representativos; deben dimitir por incumplir la ley».

Desde la formación extremeña aseguran que, «por norma general, los partidos políticos cuando se presentan a las elecciones suelen resaltar en sus programas electorales todo tipo de promesas de transparencia, eficacia, y buen uso al que destinarán los presupuestos de las instituciones. Los objetivos prioritarios son resolver los problemas de las gentes y avanzar en el bienestar social».

No obstante, añaden, «una vez que se acceden a los puestos decisivos en los organismos públicos, el ejercicio de los compromisos políticos se echa en el olvido. En muchos casos, no es de extrañar que a todo lo prometido se imponga el hecho de aprovechar las posibilidades económicas y las excelentes perspectivas de consumo particular que ofrecen los cargos obtenidos».

Y aseguran que «ejemplos concretos los tenemos todos los días en nuestros ayuntamientos, diputaciones, asambleas regionales y nacionales con los sueldos disparatados que tienen los cargos y políticos de esta democracia representativa, en algunos casos inmorales, en relación a los ingresos de las clases trabajadoras y del resto de la población».

«No son lo suficientemente transparentes»

Desde UED aseguran que, como pone de manifiesto la prensa regional, «los concejales del Ayuntamiento de Cáceres no son lo suficientemente transparentes con su patrimonio, lo que conlleva una desconfianza de la ciudadanía, y los problemas sociales siguen creciendo».