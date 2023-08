La agonía del mercado de la Ronda del Carmen de Cáceres: sólo cuatro puestos abiertos

El mercado de la Ronda del Carmen no está en sus mejores momentos y es que solamente cuatro negocios son los que quedan en pie a día de hoy. Varios puestos vacíos y una segunda planta desaprovechada y sin utilizar son los principales problemas que tiene esta instalación municipal.

La carnicería Tradición Jiménez es uno de estos comercios que sigue resistiendo pese a la delicada situación. Sus dueños creen que la mejor solución posible es que el ayuntamiento licite los puestos y recorte los tiempos de espera para la incorporación de varios negocios como una panadería, varios puestos de verduras y frutas, o una cafetería para poder desayunar.

«Hay gente que ha intentado poner sus negocios en los puestos vacíos, pero les daban ocho meses de espera para poder hacerlo y han preferido irse a otro lugar, ya que una persona que quiere montar su negocio quiere hacerlo con celeridad. También pedimos que se le dé uso a la segunda planta, puesto que a día de hoy continúa cerrada», cuenta Juan Jesús Jiménez Villa, dueño de esta carnicería. «También les hemos pedido abrir por las tardes, pero llevamos ya un año de espera para que nos contesten», sostiene.

El dueño de la carnicería comenta que varios empresarios se han interesado por la segunda planta para instalar sus negocios, pero nunca ha podido llevarse a cabo, ya que no ha habido un entendimiento entre los posibles dueños y el ayuntamiento.

Dentro de la infraestructura del mercado, el consistorio ha realizado actuaciones de mejora, como la climatización, los accesos o actuaciones en las cámaras frigoríficas, incluso la digitalización del mercado, aunque esta última acción aún no se ha realizado. Sin embargo, para los comerciantes no es suficiente: «El ayuntamiento llega con una subvención europea y nos pone placas solares, dos puntos de carga y te dicen que están mejorando el mercado, pero no es así».

Juan Jesús lamenta que cuando se jubilan las personas que llevan los puestos no entra nadie nuevo y se quedan vacíos, haciendo que cada vez menos gente venga a comprar al mercado por la falta de oferta, ya que actualmente solamente se puede comprar carne y pescado.

El mercado sigue teniendo clientes que hacen la compra diariamente en los pocos puestos que quedan, una de ellas es Marisa Martínez. «Me da pena ver así el mercado». Su opinión concuerda con la de otros compradores. Alaban la reforma que se realizó en 2016, pero insisten en que desde entonces la gestión ha ido a peor.«Con que abriesen todos los puestos y la parte de arriba, además de hacer algo para atraer a más gente sería suficiente», apunta Martínez, que alaba, eso sí, el buen trato que recibe de los productores.

Tanto los dueños de los negocios como los clientes habituales piden soluciones efectivas al ayuntamiento para que el Mercado Municipal de la Ronda del Carmen vuelva a ser un lugar donde se pueda hacer la mayoría de la compra sin tener que depender de otras superficies, sobre todo de productos frescos como verduras y frutas.