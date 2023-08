El alcalde de Cáceres deja abierta la puerta a buscar otra parcela para el templo budista

La parcela del Cerro Arropez no cumple los requisitos. Rafa Mateos lo sabe. Todos lo sabían, pero al alcalde le ha tocado un melón que debe abrir y que debe resolver. Por eso esta mañana, recién llegado de sus vacaciones de verano, el regidor ha comenzado el curso político siendo claro en su comparecencia ante los medios y a preguntas de este diario ha asegurado que será "muy transparente con este proyecto" y que trabajará para "desbloquear" la iniciativa de la Fundación Lumbini Garden de levantar en esta parcela municipal uno de los templos budistas más grandes del mundo.

Desde su anuncio, este megaproyecto no ha sido entendido por los ciudadanos, que han visto cómo desde 2019 no se daban pasos realmente certeros para su puesta en marcha. La última noticia de este culebrón mediático saltó el pasado viernes al hablar la propia fundación de Japón como alternativa a Cáceres para desechar la opción extremeña, construir el templo en ese país y, de paso, pedir celeridad al consistorio.

Sobre este extremo, Mateos ha dicho: "No me gustan las amenazas ni las coacciones. No se debe chantajear, aunque en ningún caso el anuncio de la fundación lo he visto como una amenaza". Acto seguido, el mandatario municipal ha reprochado que ahora se diga que esta iniciativa está paralizada porque "desde que entré en el gobierno -ha sentenciado- no he dejado de trabajar". En este sentido sí ha aseverado que en estos últimos cuatro años "pocos avances se han realizado" pero que desde el comienzo de la legislatura su concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha mantenido reuniones con los promotores (habló de hasta cuatro). También lo ha hecho el propio alcalde que, esta pasada semana, cuando saltó el asunto de Japón, habló telefónicamente con los responsables de la fundación.

Fuera de este rifirrafe político, Mateos ha entrado en harina al referirse a los problemas reales del templo budista; el más importante es que "la elección de la parcela no cumple los requisitos y nosotros no somos los responsables, pero no vengo a mirar atrás y espero que en las próximas semanas haya avances para desbloquear esta cuestión".

El alcalde ha dejado en este sentido la puerta abierta a que se pueda buscar otra parcela, aunque sí ha aclarado que de momento esa opción no se baraja y que la Fundación Lumbini tampoco lo ha solicitado. Lo cierto es que Arropez tiene como vital amenaza estar en Zona Zepa y parece difícil revertir urbanísticamente ese escenario. Hasta el momento lo que podría levantarse en este terreno cercano al Cefot es sólo una estatua de Buda, pero Mateos ha sido claro al manifestar que eso "no" lo quiere, que él quiere un templo de grandes dimensiones. O se hace, o no habrá Buda.

"Queremos un centro completo. Ahora sólo se podría poner una estatua, y para eso estamos peleando, para que sea un templo budista tal como se proyectó en su origen". Y ha reiterado: "Se nos pide una cesión gratuita y mi deber es que esa cesión conlleve no sólo una estatua".

En cuanto a la posibilidad de otra parcela ha apuntado: "Estamos trabajando con todas las opciones para desbloquear el proyecto, porque aquí ha habido muchos viajes y anuncios, pocos. Hay que ser muy transparentes en el proyecto. Y la fecha para ponerlo en marcha no depende del ayuntamiento porque nosotros queremos un templo completo y no pueden levantarlo porque la parcela no cumple los requisitos. Habría que ver si hay otra parcela, pero ellos no la han pedido", ha concluido el regidor.