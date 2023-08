Tres detenidos por un robo frustrado en el pub 'The blue corner' de Cáceres

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes por un intento de robo en el bar cacereño The blue corner que fue frustrado por los propios trabajadores, que lograron retener a uno de los autores.

Los tres detenidos se enfrentan a los cargos de robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal organizado.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.00 horas del pasado 13 de agosto. Los empleados del local, sito en la calle Isla de Hierro de Cáceres, llamaron al 091 manifestando que tenían retenido a un joven que había intentado robar la recaudación amenazándoles con una pistola.

Al lugar acudieron de forma inmediata varias dotaciones de Seguridad Ciudadana, haciéndose cargo de la intervención, entrevistándose con las victimas del hecho, quienes narraron como el joven, accedió al local, pese a estar cerrado, con la intención de entrar en el baño, si bien, empuñó un arma de fuego y exigió la recaudación, aprovechando un momento de descuido para reducirlo hasta la llegada de los agentes.

Una vez informados de lo ocurrido los actuantes procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas, trasladando al mismo hasta dependencias policiales.

Del resto de investigaciones se hizo cargo la brigada provincial de policía judicial de Cáceres, quienes realizaron diversas gestiones, como la toma de declaraciones nuevamente a víctimas, testigos y la visualización de imágenes de videograbación del propio local y zonas cercanas.

Dos personas más

Con toda la información recopilada, los investigadores, llegaron a la conclusión, de que el robo se habría perpetrado por dos personas más, que huyeron del lugar, siendo plenamente identificadas a través de las imágenes, indica la Policía Nacional en nota de prensa.

Al día siguiente, sobre las 11.30 horas, los agentes se desplazaron hasta Plasencia, donde fueron localizados y detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal organizado, siendo posteriormente trasladados hasta dependencias de la Policía Nacional en Cáceres.

Los detenidos, son tres jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, contando dos de ellos con antecedentes anteriores, tras la instrucción del pertinente atestado, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, decretando el ingreso en prisión del más joven.

Cerrado por vacaciones

El pub, actualmente, no abre por vacaciones, como hacen todas las segundas quincenas del mes de agosto de todos los años. El cierre no está motivado por el robo que se trató de perpetrar en su local, según han informado a este medio.

Fuentes del establecimiento expresan su intención de no hacer declaraciones sobre lo ocurrido y se remiten a los comunicados que emita el Cuerpo Nacional de Policía

Reacciones de los vecinos

Los vecinos de la urbanización R66, zona en la que está ubicado 'The Blue Corner' cuentan que es una zona en la que no suelen acontecer robos y lo consideran un hecho "muy aislado", pese a esto son conscientes de que "no es la primera vez que sucede".

María José de la Montaña y Juan Hernández no habitan por esta parte de la ciudad, pero explican que "es una de las zonas más tranquilas de Cáceres, pero en verano se vacía, por lo que puede haber hecho pensar a los ladrones que no habría mucha oposición al robo".