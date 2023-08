Rodaje con drones en Cáceres entre quejas: "Al final van a conseguir que nos vayamos todos de aquí"

La grabación con drones para la recreación en 3D de la parte antigua de Cáceres ha comenzado esta mañana en la azotea del ayuntamiento ante la mirada del alcalde, Rafa Mateos, entre las quejas de los vecinos, turistas y empresarios de la zona por la pérdidas que supone que no se pueda acceder a la zona.

Desde las 9.00 horas se cortaron todos los accesos a la plaza Mayor a través de un dispositivo realizado por la policía local, en el que se impedía que cualquier persona pudiera estar en el lugar mientras el dispositivo sobrevolaba el sitio de rodaje, y comunicaban a los interesados itinerarios alternativos para poder llegar a su destino.

La empresa encargada es Aeromedia, que tiene su base en La Coruña, y ha elegido el recinto intramuros como el primer escenario de todas las ciudades patrimonio para una grabación única en España que se realiza para el Centro Nacional de Información Geográfica.

Pese a un retraso de más de una hora en el inicio del vuelo debido a una actualización del software UgCS que no permitía que la conexión entre el ordenador y el dron fuese correcta, aproximadamente a las 10.30 horas se ha grabado, con una cámara de 360 grados y alta definición, la primera parte del trayecto a unos treinta metros de altura.

Para el miércoles, las calles que estarán cortadas por la grabación del dron debido a que no pueden pasar por su estrechez serán: la plaza del Socorro, de Canilleros, Obras Pías de Roco, Tiendas, Adarve del Obispo Álvarez de Castro, Arco de la Estrella, calle de la Gloria, plaza de Santa María, Adarve de la Estrella, calle Amargura, plaza de los Golfines, de Caldereros, del Mono, Manga, Adarve de Santa Ana, y San Jorge. Parcialmente: se rodará en las cuestas del Marqués, de Aldana y de la Compañía.

A distintas alturas

Alejandro Ávila, director industrial de la compañía, ha explicado que se realizarán diversas pasadas por la zona de rodaje a distintas alturas para captar todos los detalles, también de las fachadas de los edificios. Al terminar la parte de vuelo también se hará otra terrestre con la misma cámara a una altura de dos y cinco metros. "El objetivo es coger todos los detalles posibles y generar un modelo digital de precisión que sea una fuente fidedigna del Casco Histórico", cuenta Ávila.

Juan Sagüés, técnico del Centro Nacional de Información Geográfica, relata que se trata de un proyecto piloto para conocer si la metodología que van a utilizar es correcta. "Embarcarse en la grabación de toda la parte antigua de la ciudad puede no funcionar, la idea es intentar ver un plan de trabajo, saber si la captura de datos es suficientemente buena", explica Sagüés.

«Lo que pretendemos llevar a cabo es algo muy positivo, es que vamos a poder disfrutar desde nuestra casa de una visita guiada. Va a ser un gancho estupendo para atraer a la gente a venir a la ciudad. Y no sólo eso, es que si ya te has ido y se te ha olvidado ver algo, puedes meterte a verlo en la recreación. Enriquecerá mucho a las personas, también a quien no pueda venir y sólo pueda verlo a través de esta herramienta. Y servirá para poder hacer videojuegos», sentencia.

Reacciones

"Todo pasa aquí y nos afecta siempre a los mismos. Al final van a conseguir que nos vayamos de la zona", cuenta el copropietario del restaurante Atrio, José Polo.

Además, el blindado de la plaza Mayor ha recibido numerosas críticas por parte de dueños de los establecimientos de la plaza. "Lo que ha hecho el ayuntamiento es una vergüenza porque no han avisado sobre nada, ni cuándo se haría, ni cuánto duraría. Nos enteramos por los medios. No hay comunicación", comenta uno de ellos. "Tengo nueve empresarios y no les han dejado pasar a trabajar. Nos está provocando muchas pérdidas porque agosto es el mejor mes", relata.

Juan Manuel Honrado, presidente de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, se queja de que "no han avisado a las personas que vivimos aquí con la suficiente antelación, nos enteramos ayer cuando se hizo la rueda de prensa". Explica que cuando les llegó la información tuvieron que ponerse ellos en contacto con la policía local para que les explicasen qué podían hacer y cuándo podían salir de sus casas.

Dice también que, a lo largo de la mañana, «varias personas tuvieron problemas para salir de la zona cuando tenían que ir a consultas médicas o a hacer compras en la farmacia».