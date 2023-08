Cáceres, ‘demasiado limpia’ para el rodaje de la saga de ‘Juego de tronos’

El diseñador de producción de la serie HBO, Jim Clay, ha asegurado en una entrevista al semanario estadounidense 'Variety', dedicado al cine y a la cultura desde hace más de un siglo, que su localización “favorita” durante el rodaje de 'La casa del dragón’, precuela de ‘Juego de Tronos’, es Cáceres, una ciudad que la propia revista destaca como “Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el centro-oeste de España, fundada por los romanos en el año 25 a.C”.

“El único inconveniente”, agrega este alto responsable de la serie más vista de todos los tiempos, “fue que estaba demasiado limpia”. Efectivamente, la pulcritud que suele lucir la parte antigua de Cáceres, no solo en el pavimento empedrado sino en el aspecto general de las calles, no casaba precisamente bien con un rodaje localizado en el Medievo, cuando las condiciones estéticas e higiénicas no eran especialmente cuidadas.

“Obviamente no podemos cambiar la mampostería –ha explicado Jim Clay--, pero las autoridades cooperaron tanto como pudieron y pudimos cubrir todas las calles”, dice Clay, en referencia a la arena que se extendió por las vías incluídas en el plano de grabaciones. El diseñador de producción aclara que se hizo tanto por “la apariencia” de los exteriores como por facilitar las “maniobras de los caballos sobre adoquines mojados sin tropezar”.

La revista agrega que, en la serie precuela, Jim Clay eligió "lugares que ya eran sitios turísticos populares y los adaptó a las necesidades de la fantasía sobrenatural, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos'. Y aunque la producción se realizó en Inglaterra, allí la "arquitectura es más pesada", en referencia a los edificios históricos. Por ello, indica, se fijaron en España, que junto con Italia alberga una arquitectura renacentista, que ofrece "una sensación un poco más romántica".

Los trabajos de HBO motivaron un despliegue de más de 600 operarios la pasada primavera, con presencia de profesionales durante tres meses en la ciudad para el rodaje de la segunda temporada de 'La casa del dragón'. Antes, del 11 al 21 de octubre de 2021, se grabaron escenas de la primera temporada. Y en 2016 tuvieron lugar los primeros rodajes para 'Juego de Tronos', que supusieron toda una revolución en la ciudad.

Las ubicaciones españolas utilizadas en “La casa del dragón”, que destaca 'Variety', son los jardines de Santa Clotilde de estilo renacentista italiano en Lloret de Mar, el castillo de La Calahorra en Granada del siglo XVI, y la ciudad de Trujillo, "que cuenta con una mezcla de estilo romano, islámico y cristiano".