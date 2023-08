Investigan las causas de la muerte de una persona entre los setos de Cánovas en Cáceres

Una persona ha aparecido muerta en circunstancias que aún se desconocen en el céntrico parque cacereño de Cánovas entre los setos que se encuentran frente a la tienda ‘United Colors of Benetton’. Se trata de una persona sin hogar, J. L., que llevaba "mucho tiempo en la ciudad" y que contaba con asistencia del Servicio Municipal de Asuntos Sociales. Tenía unos 42 años y podría haber nacido en Cañaveral, aunque este extremo queda aún por confirmar. El fallecido era un habitual de Cánovas, pero también se le veía por Antonio Hurtado y especialmente por el lago del Perú, donde al parecer compartía su vida con una mujer, cuya identidad responde a las iniciales de C. L. y donde junto a los cartones en los que dormía o se sentaba han aparecido unas flores.

Viandantes de Cánovas han dando la voz de alarma en torno a las 10.30 de la mañana. Rápidamente, hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Científica y de la policía local, acompñados por miembros del Grupo Especial de Seguridad, que han acordonado la zona para restringir el paso. De hecho, uno de los carriles de avenida de España (pares) tuvo que cortarse al tráfico.

Pasadas las once de la mañana acudieron igualmente al lugar dos forenses y el director del Instituto Anatómico Forense, José María Montero, que tras los primeros reconocimientos ordenaron el levantamiento del cádaver y su traslado en una furgoneta del tanatorio San Pedro de Alcántara hasta el hospital forense, donde esta tarde se le practicará la autopsia. Fue la propia autoridad forense la que dió la orden para introducir al finado en una camilla y metarla en el furgón, tras romper los agentes los setos de Cánovas y facilitar el acceso.

Sobre cómo murió J. L. todas las hipótesis están abiertas y no se descarta ninguna. También, de momento, se desconoce la hora a la que murió. Sí se sabe que cuando se le encontró el estado de descomposición avanzaba, seguramente motivado también por las altas temperaturas, pero fuentes policiales sí reiteraron "que la hora no está clara. Pudo haber sido esta madrugada o esta mañana, no se sabe. Ahora se está estudiando todo. Se le ha encontrado entre los setos, una zona un tanto oculta, no parece descabellado que nadie se percatara de la presencia del cuerpo hasta las 10.30 de la mañana". María Martín es la encargada del establecimiento Benetton y cuenta que “ha pasado justo al lado de la zona a las 10.00 horas y no se ha percatado de nada, pero media hora más tarde ha comenzado a haber mucho revuelo porque ya se habían encontrado el cuerpo. Poco después ha llegado la policía”.

En este sentido, una de las trabajadores del bar Aljibe, Laura Rincón, cuenta que esta mañana, en torno a las 8.00, se percató de que dos personas estaban durmiendo en bancos cercanos a la zona, aunque tampoco se percató de nada más. Testigos presenciales sí cuentan que se trata de un indigente. que "solía ir siempre vestido de negro. Era alto, de complexión delgada", han dicho vecinos de la zona y comerciantes.

Conmocionado por lo sucedido, un residente de la zona de la Cruz de los Caídos, explicó que conocía a J. L. y que lo vio por última vez anoche, en torno a las doce, en compañía de un indigente, que iba sin camiseta y que igualmente suele frecuentar Cánovas. "Estaba en un banco sentado. Es una lástima, qué pena siento por él", acertaba a decir entre sollozos. "Hacía días que estaba contrariado porque su compañera se había marchado. Él decía que estaba muy enamorado de ella".

"Esto tarde o temprano tenía que pasar", añade una comerciante, que prefiere no desvelar su identidad: "Solía venir por aquí, me pedía algo de dinero, solía darle para tratar de ofrecerle ayuda", dice visiblemente afectada.

A la investigación policial y judicial se añade la del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, que está recabando información, a la espera de obtener más datos, según confirman desde el consistorio.

Era usuario de los Servicios Sociales de Cáceres

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ha dicho que desde que el departamento tuvo conocimiento de los hechos, y de que la persona fallecida podría tratarse de un transeúnte, ha estudiado el caso y se ha constatado que se trata de un usuario habitual de los recursos puestos a disposición para las personas sin hogar en Cáceres. "Lamentamos su muerte y agradecemos y valoramos el trabajo conjunto de los agentes de la Policía Nacional y Local, así como de los servicios sanitarios y del Instituto Municipal de Asuntos Sociales", ha dicho el consistorio en un comunicado oficial.

Recursos asistenciales

El Imas recordó que existen dos centros residenciales para las personas sin hogar en Cáceres que gestiona Cáritas en colaboración con el consistorio. Por un lado, el Centro Vida, con 16 plazas (al lado de Renfe), que sirve para estancias medias, con un plan de inserción para los usuarios incluido. Y por otro lado, está a disposición el Centro de Emergencia Social (CES), en la calle Ríos Verdes, en el que se puede pernoctar, acceder a duchas, desayuno, etc; habiendo habitualmente plazas libres, como así ocurría la pasada noche.

Además, existe también el comedor social de las Hijas de la Caridad, en la que los transeúntes pueden comer, y que está subvencionado por el consistorio.

Aparte de estos centros, y debido a las altas temperaturas que estamos teniendo en la ciudad, se puso en marcha el pasado domingo el protocolo por ola de calor que, entre otras medidas, supone que la organización DYA vaya repartiendo agua y gelatinas a las personas sin hogar que se encuentran en la calle; así como testar si se encuentran en buen estado de salud.