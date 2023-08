La Fundación Lumbini se abre a buscar una alternativa al Arropez en Cáceres

Continúa el tira y afloja de declaraciones entre la Fundación Lumbini Garden (FLG) y la Administración, a cuenta del proyecto de complejo budista en el monte Arropez, que fue sacralizado en un rito budista en abril de 2021 y que está pendiente de recibir la luz verde del Ayuntamiento de Cáceres para ceder ese terreno municipal. El monte se ha convertido en el principal escollo para que el proyecto salga adelante en la capital cacereña, pese a que la FLG insiste en que el complejo budista es «completamente compatible con la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA)» del Arropez. Además, la fundación ya anunció un plan de reforestación del monte Arropez, en el que se construiría una de las estatuas de Buda sedente (47 metros de altura y hasta 6.400 toneladas de peso) más grandes del mundo. Y es donde la FLG tiene prevista una acción de recuperación medioambiental íntegra, para devolverle la vegetación autóctona.

Si bien, el proyecto de reforestación del monte sacralizado ya comenzó simbólicamente en 2021, cuando en abril de ese año se oficializó el hermanamiento entre Cáceres y Lumbini (Nepal), lugar de nacimiento de Buda, que supuso transportar tierras sagradas nepalíes al Arropez y se plantó un pipal (Ficus religiosa), la misma especie de árbol bajo el que Buda alcanzó la iluminación; así como una encina, árbol simbólico de la dehesa extremeña.

Bucle

El presidente de la FLG, José Manuel Vilanova, ha vuelto a referirse, a las dificultades y turbulencias que atraviesa el proyecto tras las declaraciones del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. «Tras muchos años explicando el proyecto todavía ciertos políticos siguen refiriéndose a éste como ‘urbanístico y turístico’, cuando se trata de un proyecto cultural y religioso, que tiene diferentes beneficios colaterales; entre ellos, el turístico. No me extraña que vean completamente incompatible un proyecto urbanístico con la ZEPA. Con esta forma de pensar es imposible salir del bucle en el que nos encontramos».

Un bucle que, previsiblemente, debe romperse con el próximo encuentro entre ambas partes para dar salida (o carpetazo definitivo) al proyecto. En esta línea, Vilanova insiste en que «la totalidad del mismo, tal y como se presentó en su momento al Ayuntamiento de Cáceres, una vez contemplados y analizados todas las actividades y usos previstos, es adaptable y compatible con la ZEPA».

Todo ello, «considerando el impacto previsto, la zonificación de la ZEPA y el Plan de Gestión». No obstante, Vilanova especifica que «si durante la redacción de los proyectos de ejecución de cada intervención, y presentado a su aprobación cada uno de los elementos que lo conforman, la autoridad ambiental competente determinase que alguno de ellos no fuera compatible (por alguna razón no contemplada), se buscará una ubicación alternativa a dicho elemento». Por lo que, igual que Mateos, abren la puerta a resetear y cambiar de ubicación la futura construcción del templo.

Presiones

Vilanova apunta que, «aún con todas las dificultades que está suponiendo el inicio de este proyecto y con todas las presiones que vienen de Asia para devolverlo a ese continente, la Fundación Lumbini Garden España está haciendo de funambulista para que este proyecto no se nos escape de España». Entre medias, el anuncio de que Japón está interesada en llevarse el proyecto y financiarlo por completo.

A la vista, también, el curso de verano internacional ‘El mundo en la encrucijada. Paz y prevención de conflictos: perspectivas buddhistas’, que se impartirá del 11 al 14 de septiembre en Cáceres, en la Universidad de Extremadura (UEx), y que reunirá a participantes de todo el mundo y ponentes muy diversos: desde docentes de la Eastern Kentucky University, hasta de la Shan State Buddhist University de Myanmar.

Así las cosas, el proyecto sigue pendiente del ‘ok’ definitivo del consistorio, y la FLG esperaba que la cesión del terreno municipal se aprobase este verano; algo que ya está descartado por plazos. Debido a que, según el Gobierno local, restan por dirimir asuntos que afectan a la ZEPA, además de cuestiones relacionadas con derechos mineros, afecciones a parcelas de particulares y otras que afectan a Carreteras y Defensa.