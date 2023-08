Viviendas cacereñas: 10 siniestros por hora y 1 gotera cada 21 minutos

Las aseguradoras pagaron 4.983 millones de euros en 2022 para hacer frente a los 10,3 millones de percances que sufrieron las propiedades inmobiliarias de sus clientes a lo largo y ancho del país, especialmente goteras, incendios, fenómenos atmosféricos, robos y roturas de cristales. Esta cuantía equivale a 12,8 millones de euros cada día. Así lo refleja el informe ‘Los percances patrimoniales en España’, elaborado por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), que representa a 200 compañías. Juntas abarcan prácticamente todo el negocio en el país.

Y es que los seguros patrimoniales están ampliamente extendidos. En los últimos 20 años han doblado el valor de las indemnizaciones y servicios que ofrecen. Se trata de pólizas que, a través de un solo contrato y un solo precio, cubren varios riesgos, una protección integral muy demandada por los particulares para proteger sus viviendas, negocios y comunidades de propietarios.

Destaca sobre todo el seguro de hogar, que apenas alcanzaba al 15% de los inmuebles hace 35 años, y ahora se extiende al 80%. Es el bien más preciado para la mayoría de las personas y por ello se protege. De hecho, las viviendas copan la cuantía de los seguros patrimoniales, con 8,1 millones de percances en 2022 y un pago diario en indemnizaciones de 7,6 millones de euros. En Cáceres están asegurados exactamente el 60,5% de los hogares. Es la décima provincia por abajo, a distancia de Madrid o el País Vasco, donde superan el 92%, pero lejos de las últimas (Valencia, con el 35%, y León, con el 14%).

Las cifras muestran de forma clara que el daño por agua protagoniza el seguro de hogar, con un pago al día de casi 3 millones de euros por parte de las compañías en todo el país. Los datos desglosados de 2021 revelan que la gotera fue la principal causa (2,9 millones de euros diarios), seguida de los fenómenos atmosféricos (951.000 euros), la rotura de cristales (742.000), los incendios (570.000), los robos (520.000), los daños eléctricos (452.235) y otros servicios de asistencia.

Los percances en hogares se presentan en mayor medida en las zonas más pobladas. En Madrid, cada 20 segundos, y en Barcelona, cada 36 segundos. En Cáceres se producen cada 6 minutos y 22 segundos (alrededor de 10 por hora), de modo que se coloca en la posición 31 de un total de 52 provincias. Exactamente hay 82.591 siniestros al año (2022) en las viviendas de los cacereños, que requieren una indemnización media de 50.401 euros cada día. La provincia triplica la frecuencia de Teruel o Soria (sufren percances por encima de los 20 y 30 minutos). Por curiosidad, las probabilidades son más altas en algunas zonas del sur y el centro del país.

Unespa profundiza en las goteras, el calvario de los vecinos y de los seguros. No se producen especialmente en lugares más lluviosos ni en los que se congelan las tuberías. La gotera es un mal nacional. Los cacereños dan 68 partes al día: uno cada 21 minutos y 17 segundos. Esto suma 24.705 siniestros al año y un pago de 6,9 millones de indemnizaciones solo en esta provincia (19.095 al día). Madrid se coloca como capital de la gotera con una cada 50 segundos (530.000 euros al día). Le siguen a distancia Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. ¿Y dónde se ‘mojan’ menos? Pues sorprendentemente en lugares bajo cero donde las cañerías tienden a sufrir daños: Teruel o Soria, que ni siquiera tramitan un parte a la hora. Evidentemente, el número de viviendas determina más el ranking que la climatología.

Pero sin duda, los robos constituyen la incidencia más traumática para los inquilinos. En España se asalta una vivienda cada 1 minuto y 50 segundos. Aunque ocupan el quinto lugar en indemnizaciones (520.088 euros al día), por detrás de goteras, fenómenos climatológicos, cristales e incendios, estos delitos provocan una sensación de violación de la intimidad que angustia a los inquilinos.

Y curiosamente, el estudio ‘Los robos en viviendas aseguradas’ (Unespa), con datos de 2020-2021, indica que Extremadura se colocó en cabeza del ranking de probabilidad de sufrir un robo en el hogar (un 52% por encima de la media), atendiendo al número de casos comunicados en esos ejercicios y al número de hogares asegurados. Segunda, a mucha distancia, se posicionó la Comunidad Valenciana (10%) y en la cola Asturias (-37% de probabilidad). De las 52 provincias, Badajoz se situó la 1ª (+82%) y Cáceres la 16º (+5%).

Pero si hablamos del botín, la cosa cambia sustancialmente. La media de lo que pagan los seguros en España por cada sustracción en una vivienda ronda los 1.115 euros. Extremadura está la última, ya que el montante de cada robo se queda en 472 euros. Cataluña registra la indemnización más alta: allí los cacos se llevan el equivalente a unos 1.767 euros de media cada vez que logran acceder al interior de un hogar.

Por provincias, el análisis desvela que el mayor botín medio se observa en Barcelona (1.836), seguida de Alicante (1.725). Los más bajos se aprecian en Zamora (474), Cáceres (432) y Salamanca (375).

Incendios, robos y okupaciones, lo que más preocupa a los inquilinos

Que sí, que una humedad trastoca la vida de un hogar, y una rotura de grifo con inundación, ni qué decir tiene. Pero lo que más preocupa a los ciudadanos respecto a sus casas es la seguridad, en concreto la probabilidad de un incendio (72%), un robo (68%) o una okupación (40%), según un estudio de Movistar Prosegur Alarmas.

Las acciones que llevan a cabo los ciudadanos para evitar robos son sobre todo contar con una buena puerta y echar la llave (47,5%), evitar acumulación en el buzón (39%), no subir fotos en vacaciones (30%) y no bajar del todo las persianas para no dar pistas (28%). En cambio, los cinco errores más habituales que la gente confiesa consisten en abrir la puerta o el portal a desconocidos (46%), dejar las ventanas entreabiertas (35%), olvidar echar la llave cuando se sale por poco tiempo (33%), no activar la alarma (13%) y publicar en redes estando de viaje (12%).