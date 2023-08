Borja Jiménez Barra, de Cáceres a labrarse su futuro en Suecia

Borja Jiménez Barra tiene 29 años y es de Cáceres, aunque su vida está ahora muy lejos de su ciudad natal. Reside en Gotemburgo (Suecia) tras un periplo que explica a este diario. "Comencé estudiando Derecho y ADE en la Universidad de Extremadura, pero finalmente dejé la carrera porque mi vocación real era el deporte". En ese impás realizó un grado de Higiene Bucodental, pero el pádel siempre llamaba a su puerta. No en vano es socio del Club de Tenis Cabezarrubia, del que su padre, Javier Jiménez Lara, fue presidente, y su abuelo, Saturnino Jiménez, socio fundador.

Con sólo 4 años Borja comenzó a jugar al tenis y a participar a medida que pasaba el tiempo en competiciones. "No me iba de fiesta por acudir a torneos", cuenta. No tardó en decirse a sí mismo: "Lo que me gusta es el deporte, no trabajar en un banco o en una empresa; estar en un lugar cerrado". A los 18 comenzó con a jugar al pádel e impartía clases en el Cabezarrubia, también lo hizo en el Centro Deportivo Perú Cáceres Wellness y en el Pádel Indoor Cáceres.

Su objetivo era tener su propia escuela y ser couch para niños. Empezó a entrenar a cadetes y juniors, los acompañaba de viaje a los torneos, hata que salió una oportunidad para trasladarse a Estados Unidos. Durante cinco años se marchaba todos los veranos a ese país, donde impartió clases de tenis. Esas clases las compaginaba con su asistencia a competiciones. En Cáceres hizo varias entrevistas y durante un año trabajó en Ibercaja. Hasta que definitivamente se marchó a Suecia.

"Un amigo mío con los que me iba a Nueva York llevaba allí cinco años. Él trabajaba en un club y me dijo que necesitaban a un monitor para hacer sustituciones. Me marché en marzo de 2021. Cuando terminé de cubrirla me volví a Cáceres, pero luego me contactó el jefe del club y desde agosto del año pasado soy monitor de pádel, entrenador y jugador del circuito nacional del país", explica Jiménez, que también ha participado en circuitos internacionales como el FIP o el World Padel Tour.

¿Y cómo se vive en Suecia? "Me gusta mucho. Todo el mundo dice que hace mucho frío pero me considero una persona bastante tranquilo y es un país muy interesante. Ellos son ordenados, educados, respetuosos y muy organizados. Prefiero esa forma de ser a la improvisación. Es verdad que en invierno la temperatura hace que todo esté nevado y que es un contraste muy fuerte con Cáceres, pero es una experiencia nueva y no le tengo miedo a los retos". Añade que en Gotemburgo, donde reside, están los amigos que conoció en Nueva York y que "ha sido todo muy fácil", cuenta después de haber pasado unos días de vacaciones en Cáceres.