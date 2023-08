Más de 40 artistas se citan este octubre en el festival Extremúsika en Cáceres

Menos de mes y medio resta para el arranque de los conciertos del festival Extremúsika, que será entre el 12 y el 14 de octubre, y ya son más de 40 los artistas y grupos confirmados que se subirán al escenario en el recinto hípico de Cáceres.

El mediático cantante canario Quevedo encabeza un cartel que aún no está completo y en el que destaca la presencia de Natos y Waor, Ska-P, Delaossa, Ayax y Prok, Morad, Belén Aguilera, La pegatina, Mago de Oz, Ptazeta, Recycled J, Rvfv o La Maravillosa Orquesta del Alcohol.

Además, también están confirmados Boikot, El drogas, Eskorzo, Fernanda Martins, Fernandocosta, Hard GZ, Horacio Cruz, Miguel Campello, Muyayo Rif, Obus, Talco, Tu otra bonita, Xenia, Zoo, A tiro, Al safir, Daniflakko, Danto, Delgao, K1za, La pantera, La regadera, Las ninyas del corro, Los niños Jesús, Nando Rodríguez, Nickzzy, Parkineos, Zaidbreak dj y We are not dj’s.

Durante la mañana de hoy, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, la concejala de Juventud y Festejos, Soledad Carrasco y el concejal de Cultura, Educación y Comercio, Jorge Suárez, estarán en la presentación de la edición de 2023 en los soportales del ayuntamiento.