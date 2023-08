El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha vuelto a informar este miércoles sobre el brote de legionela en Cáceres, que continúa sin nuevos contagios ni ingresos hospitalarios. En un encuentro con los medios en la Plaza Mayor, Mateos ha subrayado que "estamos siendo muy transparentes; son diferentes zonas las que están afectadas por el precinto de fuentes y a mí me gustaría saber la zona exacta a la que deberíamos circunscribirnos. Pero es que, a día de hoy, no lo sabemos y no se nos ha comunicado" porque los análisis pueden tardar hasta una semana, ha apuntado el regidor.

Investigación abierta "Hay una investigación abierta. Ojalá supiésemos en qué calle o en qué zona está el foco, eso nos llevaría a atajarlo de forma inmediata y a adoptar medidas". También ha recalcado el regidor que el Servicio Extremeño de Salud (SES) "está informando puntualmente, respetando siempre la privacidad de los pacientes. Porque no se puede estigmatizar ni a una ciudad ni a una zona de la ciudad. Es una bacteria que surge por altas temperaturas, superiores a 20 grados, que en esta ciudad tenemos durante meses. Y después de los más de 40 grados de la semana pasada era probable que pasase". Parte del SES Desde el SES han informado este miércoles de la situación, sin cambios, con respecto al brote. La Dirección de Salud de Cáceres y la Dirección General de Salud Pública del "continúa trabajando de forma coordinada en la investigación epidemiológica con respecto a la infección por legionela detectada en la ciudad de Cáceres". Durante este miércoles, día 30, dentro del marco de esta investigación, los técnicos de Salud Pública del SES tomarán nuevas muestras en distintos puntos de la ciudad para su análisis. En las últimas horas no se ha producido ningún ingreso más en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, ni tampoco se ha notificado ningún caso nuevo en relación con esta infección. En este momento, se encuentran ingresados en el hospital cacereño 6 pacientes, cuatro de ellos en planta de hospitalización y 2 en la UCI. Los cuatro pacientes que están ingresados en planta son una mujer de 85 años, y tres varones de 76, 71 y 55 años. Los ingresados en la UCI son dos varones de 65 años, si bien no se ha informado de la evolución de los pacientes.