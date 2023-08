Celtas Cortos, Kaydi Cain y Marc Seguí, entre los últimos confirmados del Extremúsika en Cáceres

Ya está completo el cartel de la edición de 2023 del festival Extremúsika. En la mañana de hoy, el promotor del evento, Carlos Lobo, anunció las 20 últimas incorporaciones para completar el festejo que tendrá lugar los próximos 12, 13 y 14 de octubre en el recinto hípico de Cáceres.

Celtas Cortos, El Jose, El último ke cierre, Hens, Hora Zulú, Kaydi Cain, Los chicos del maíz, Marc Seguí, Matthias Tanzmann, Mëstiza, Muerdo, Anier, Carlos Chaparro, Carmen Berrocal, Darkness Bizarre, Ezvit 810, Jarfaiter, Javypablo, Love Yi y Yeicoxtoni son las confirmaciones más recientes de un evento que superará los 60 conciertos.

Previamente se confirmó la presencia de Quevedo, Natos y Waor, Ska-P, Ayax y Prok, Belén Aguilera, Boikot, Delaossa, El drogas, Eskorzo, Fernanda Martins, Fernandocosta, Hard GZ, Horacio Cruz, La M.O.D.A., La pegatina, Mago de Oz, Miguel Campello, Morad, Muyayo Rif, Obus, Ptazeta, Recycled J, Rvfv, Talco, Tu otra bonita, Xenia, Zoo, A tiro, Al safir, Daniflakko, Dante, Delgao, K1za, La pantera, La regadera, Las ninyas del corro, Los Niños Jesús, Nando Rodríguez, Nickzzy, Parkineos, Serial Killerz, We are not dj's y Zaidbreak dj.

Lobo también ha contado que ya son más de 16.000 abonos vendidos, unos 4.000 más que el año pasado por estas fechas. Los precios de las entradas han ido cambiando a lo largo del período de venta. Al principio, el coste rondaba los 30 euros y, hasta hace unas horas, valía 60. A partir del día de hoy ascenderá hasta los 65 euros más los gastos de gestión (6,50 euros). Aproximadamente 5.000 personas han comprado su abono también para la acampada.