Isabel, de Torreorgaz, vivir con 416 euros al mes

Isabel Nevado Román cumplió este mes de agosto 64 años. Vive en Torreorgaz, su pueblo natal, y sobrevive con la difcultad propia de percibir 416 euros al mes, una ayuda familiar que le otorgaron por el fallecimiento de sus padres. Cuenta su caso desde su domicilio de la calle San Blas, donde reside con un hermano soltero. Su situación engrosa la lista de personas que tienen graves dificultades para cuadrar las cuentas.

"Ahora mismo estoy sin trabajar. Lo único que pido es que me den un trabajo o me den una ayuda". Su situación es delicada por múltiples factores: la edad, su condición de mujer, de separada... trabas y más trabas. Luego está otro factor importante: la trastienda burocrática, la montaña de papeles, de requisitos, la dificultad que supone para ella, para tantos, poder comprender qué documentación se necesita, qué formularios hay que rellenar, dónde hay que entregarlos... Trabas y más trabas.

"He pedido trabajo en el ayuntamiento. Vienen del Sexpe, hacen dos exámenes. Son pruebas para limpiar y barrer, una es un test. Siempre suspendo una de las dos". Isabel no ha hecho otra cosa más que trabajar en su vida. Estudió de muy pequeña en el colegio de la Montaña de Cáceres, ciudad donde sus padres estuvieron empleados por un tiempo. El padre era pastor, la madre, ama de casa.

Se crió en el seno de una familia de cuatro hermanos en esta localidad cacereña situada a unos 15 kilómetros de la capital. "Pasé mucho tiempo en casas particulares, estuve seis meses en el ayuntamiento, en el Hogar del Pensionista, luego me dieron seis meses de paro, después una prórroga, pero el dinero se acaba. Estoy así desde hace tres o cuatro años", relata.

"Me dicen que como yo hay muchas personas; que no cumplo los parámetros", explica al tiempo que muestra un portafolios lleno de papeles, con el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica de Inserción de la Junta denegadas. Ahora tiene un plazo de 30 días para reclamar. No es la primera vez que se enfrenta a esta situación. "He reclamado ya varias veces, pero nada. Una vez no pasé la tarjeta del paro, por circunstancias de la vida se me pasó. Eso lo complica todo. Me han pedido el Libro de Familia, la filiación de las personas y el DNI de los que vivimos aquí", subraya sentada en una silla junto a un ventilador de la que fue la casa de su abuela y que es propiedad de todos los hermanos.

Isabel tiene dos hijos, uno vive con su exmarido, el otro reside en Inglaterra. «Me pidieron incluso los papeles de mi hijo, él está en Londres. Yo no miento, sólo pido trabajar o que me ayuden. Voy donde sea: al paro, a la Seguridad Social, lo que haga falta», reitera.

Mantiene contacto permanente con la asistenta social, que atiende los lunes y los jueves. "Para salir adelante tengo que hacer malabares. Cuando no llego tengo a mi hermano, aunque él tampoco tiene trabajo". A esta problemática se añaden los precios desbocados de alimentación, energía y carburantes, que también están pasando factura a todos los españoles, pero muy especialmente, a los mayores, y más aún a aquellos que cobran las pagas más bajas. Hoy por hoy, la cesta de la compra 'se come' hasta un tercio de la pensión media, ni que decir tiene que la cosa se agrava si se percibe una pensión mínima o no contributiva.

"Llevo 18 años cotizados, pero ¿qué haces con 416 euros si tienes que pagar la luz, el agua, comer...?", se pregunta Isabel confiando aún en la suerte de encontrar un empleo a sus 64. Trabas y más trabas.