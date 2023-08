«Creo que dos brotes de legionela en Cáceres en dos años son una casualidad»

Ana Carmen Aguirre es la responsable técnica de prevención de legionela de la empresa Rentokil Initial desde 1998. Con su experiencia, cuenta en una entrevista para este periódico que los dos brotes en dos años en Cáceres (este y el verano pasado) pueden responder más a la casualidad que a una causa específica.

¿Qué es la legionela?

Es una bacteria que está en el agua, en la naturaleza, en cantidades muy pequeñas. Nos entra en las casas a través de la red de suministro, donde pueden encontrar unas condiciones que favorecen el crecimiento de la bacteria. Necesita una temperatura de entre 25 y 50 grados, que el agua tenga suciedad y que se convierta en aerosol, que es un tamaño de gota muy fino que penetra hasta los pulmones. Una vez que tiene estas cosas llega el problema.

¿Confirma que es muy complicado contraer la enfermedad bebiendo agua?

Es imposible. Otra cosa es que beba de una fuente que pulverice mucho el agua y, al mismo tiempo que bebes, inhales el aerosol.

¿Ni por hielo tampoco?

No, porque se va derritiendo en el vaso y lo bebemos. No hay pulverización.

¿Cuál es la forma más fácil de contagiarse?

En el interior de instalaciones suele ser por el empleo de las duchas, del agua caliente, porque es donde se genera la dispersión de aerosoles, o en piscinas de hidromasaje. En el exterior, en fuentes ornamentales de chorro, en túneles de lavado, los camiones que limpian las calles y las torres de refrigeración, que enfrían mediante agua.

¿Qué síntomas tiene la enfermedad?

Puede producir dos enfermedades. La más grave es la legionelosis, que es una neumonía y tiene los mismos síntomas: dolor de pecho, tos, fiebre, malestar o, incluso, diarrea. Luego hay otra forma que cursa como una gripe y se llama fiebre de Pontiac, que se suele dar pero no trasciende.

¿Hay algún sector de la población que sea más vulnerable?

Ataca, sobre todo, a personas con las defensas bajas. Los afectados generalmente son personas de edad avanzada y personas que tienen enfermedades crónicas.

¿Qué tasa de mortalidad tiene?

No es muy alta. Depende del foco. Si el brote nace en torres de refrigeración, suele haber muchos enfermos pero pocos fallecidos. Pero si es de instalaciones de agua caliente hay más mortalidad porque la cantidad inhalada es mayor.

¿Provoca algún tipo de efectos secundarios?

No. Es una neumonía. No deja secuelas.

¿Se puede transmitir de una persona a otra?

No, porque hay que inhalar un aerosol muy fino que penetre directamente en los alveolos pulmonares.

¿Funcionan las normativas para prevenir y controlar los brotes?

Sí. Nosotros trabajamos en esto porque existe normativa. Estamos en un año de transición porque se aprobó el año pasado una renovación que la convierte en más estricta, pero hasta enero de 2024 no entra en vigor. Es el Real Decreto 487/2022. Se supone que, si lo cumples, estás haciendo mucho para prevenir, pero no quita para que te pueda afectar.

¿Algún consejo para las familias para intentar evitar riesgos?

Para hacer prevención debemos mantener el agua caliente a una temperatura superior a 60 grados para matar a la bacteria. También, desmontar los difusores de los grifos para limpiarlos y desinfectarlos metiéndolos en vinagre, secándolos y luego en agua con lejía durante unos 20 minutos.

¿Hay un brote en Cáceres?

Suelen darse muchos casos aislados pero cuando hay dos o más que están relacionados entre sí por criterios geográficos y temporales, es un brote. Y en Cáceres hay siete.

¿Por qué cree que Cáceres se está viendo afectada por segundo año consecutivo?

No lo sé. No tengo información sobre este caso porque no estoy en el estudio epidemiológico. Yo creo que es casualidad, no tiene por qué haber una causa específica, a veces entra en un sistema de distribución y luego es muy difícil erradicarla.

¿Piensa que habrá más casos en los próximos días?

No lo puedo saber. No sé cuál es el foco, cuando se sepa y se clausure ya no habrá más. Si son algunas de las fuentes clausuradas la pasada semana no debería haber más casos porque hay un período de incubación de entre 2 y 10 días, una vez que pase este tiempo ya no puede causar enfermedad. Otra cosa es que el foco esté en otro punto.