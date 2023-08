El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue, mientras sigue sin conocerse el foco de legionela en Cáceres

El Defensor del Paciente ha remitido un escrito al fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, en el que le insta a que investigue e intervenga ante los casos de legionela en la ciudad de Cáceres. Algo que ya solicitó durante el brote de agosto de 2022, para investigar el origen de los contagios (que entonces se elevaron a 20 casos, 5 de ellos fallecidos) pero que se terminó archivando al concluir el fiscal que «no puede existir responsabilidad penal cuando no se ha podido establecer con exactitud el origen del foco, máxime si tenemos en cuenta que no se ha acreditado negligencia alguna en el seno de la empresa responsable de mantenimiento», en alusión a la empresa Tahler.

Investigación Una situación similar podría darse este año, dado que el propio alcalde, Rafael Mateos, ha subrayado la gran dificultad de dar con el foco de la infección, dado que las analíticas pueden demorarse hasta una semana. En el escrito, el colectivo Defensor del Pacibete adjunta al fiscal superior una información sobre dichos casos y le solicita debido a su «gravedad» una investigación «de oficio» y su «intervención. Entendemos que la falta de controles y verificación del agua es dejación de funciones de las administraciones públicas» y subraya «su absoluta responsabilidad con los afectados». Además, añade que «la falta de precaución y responsabilidad de las acciones para evitar este tipo de situaciones graves para los ciudadanos son motivo» para la solicitud que le hacen al fiscal. Balance El balance del brote de la legionela en Cáceres se mantiene sin cambios: ha fallecido un hombre de 86 años y hay seis ingresados (dos de ellos en UCI).