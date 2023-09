El comercio clama contra las pintadas en Cáceres: «Que acaben con ellas»

Cáceres es la jungla de las pintadas. Desde hace años la ciudad está siendo constantemente bombardeada por los gamberros de la brocha. Sin embargo, este verano la escalada ha llegado al extremo con la proliferación de este tipo de actos vandálicos que han atacado con especial virulencia al centro de la capital y a su recinto monumental.

‘El vandalismo de las fachadas’ es importante si se tiene en cuenta que Cáceres tiene la vitola de Patrimonio de la Humanidad, una distinción de la que presume desde 1986, año en el que la Unesco le otorgó el título. Fue el pasado mes de julio cuando el recinto intramuros apareció plagado de flechas amarillas. Desde entonces la situación, lejos de remitir ha empeorado. La situación preocupa a vecinos y negocios, que tiene que invertir fondos propios en la limpieza de fachadas y escaparates.

Este diario ha recorrido las principales calles afectadas por los grafitis, para conocer las opiniones de los afectados. El pensamiento más generalizado es que las pintadas ensucian y deterioran la ciudad, además de afectar al turismo. Así lo explica Montse Fajardo, del hotel Alfonso IX, situado en la calle Moret, en las inmediaciones de Busquet y Sánchez Varona, una de las áreas más afectadas por la ola de gamberrismo. Una de las medidas que propone es el aumento de policías en la zona para que se intensifique la vigilancia y los vándalos tengan más difícil realizar las pintadas.

Al igual que Montse, Jorge Subra, de la tienda Bordarte, también pide más vigilancia ya que han pintado varias veces en los comercios de la calle Moret. Para él la solución idónea pasaría por la instalación de cámaras que estén operativas las 24 horas del día, porque estos actos se cometen generalmente de noche, horas que aprovechan los autores para no ser cazados. A juicio de Subra, es fundamental la educación, formar desde la escuela y la familia que esto no es cultura sino vandalismo.

Por su parte, a Ismael Cambero, de la Ferretería Mateos Rebollo, también en Moret, estos actos le parecen vandalismo. Se realizan «con la intención de hacer daño a los locales», y cree firmemente que «las personas que realizan estas pintadas tendrían que limpiarlas y pagar por los daños ocasionados». Cambero comenta que en tiempos, el ayuntamiento habilitó varias zonas para que los grafiteros actuaran sin destrozar los locales de los negocios o las paredes de alrededor.

En la misma calle, en la esquina con Alzapiernas, se encuentra Retales Manolo, donde Luis Manuel tiene claro que esta situación es insostenible. Piensa que estas acciones deberían ser castigadas más severamente para que no se repitan, incluso con penas de cárcel. Además, coincide con Ismael en que quien los realizan deberían limpiarlos.

Varios comerciantes estiman que los grafiteros aprovechan el abandono de algunos locales para pintar en sus fachadas. Lo cuenta Amalia Harineros, empleada de Samarkanda. Para ella, una posible solución sería fomentar más el negocio de la zona, lo que aumentaría la afluencia de clientes y eso evitaría que los autores camparan a sus anchas. Eso sí, recuerda que algunas pintadas no deben considerarse vandálicas: «Depende de la estética que tenga. Una firma no aporta nada, mientras que un dibujo de una flor puede quedar bien en la calle», subraya.

Pilar Guillén Gallego tiene una mercería en la calle Moret y, al igual que al resto de negocios, le molestan bastante las pintadas. Va más allá y detalla: «El ayuntamiento no exigen un montón de cosas si queremos pintar la fachada, ya que tiene que ser toda la calle por igual, pero cuando vienen desde el consistorio para arreglar las pintadas, pintan con el color que ellos quieren». Recuerda que hace unos años instalaron cámaras en la calle, pero las tuvieron que quitar. A falta de videovigilancia su alternativa pasa por aumentar la presencia de policía a pie por las calles.

Paqui Cantero, de la Papelería Pintores, apela más bien a que los autores «son chicos que están un poco aburridos y les gusta pintar». Eso sí, considera que se debería destinar un espacio para que pudieran hacerlo. Al asunto de los borrones, une otra reivindicación: la colocación de carteles sin permiso, que afecta a su negocio.

Calle Hernando de Soto

Otra de las zonas afectadas por las pintadas es la calle Hernando de Soto. Uno de los vecinos de la zona, Jaime Valiente, recalca que el grafiti le parece otra forma de arte que puede llegar a embellecer la ciudad, aunque los últimos que han aparecido sí le parecen vandalismo, «porque no aportan nada a ciudad y estropean las paredes». En cambio, comenta que hay varios murales repartidos por todo Cáceres, incluso uno en la misma calle, que sí le parecen bastante apropiados y bonitos.

Una de las medidas que Jaime aplicaría para que esto no sucediera es que el ayuntamiento contratara a estos grafiteros para que hicieran murales para embellecer la ciudad en vez de estropearla, o habilitar un espacio para que pudieran pintar. En este sentido, Carlos Mateos, dueño de Resina Grow, apunta que para él hay que diferenciar entre las firmas, una pintada que consiste en trazar el nombre artístico de la persona que lo realiza, y los propios grafitis, dibujos más elaborados que intentan expresar algo. En su opinión «los primeros, se suelen hacer en sitios que no son adecuados, como los portales, los escaparates de los negocios o las puertas de los garajes, ensuciando la ciudad; pero los grafitis, si están bien hechos, son mejores que una pared en blanco o llena de firmas, incluso mejorando y aportando una visión artística a la ciudad».

Un pensamiento parecido tiene Alicia Galán que coincide con Carlos y recalca que no es lo mismo un buen grafiti que una firma. Además, comenta que no le importa mucho si se hacen en la casa abandonada que tiene en frente de su peluquería o en lugares donde no molesten a nadie, como el muro de los campos de fútbol de La Mejostilla o el mural de autor que hay en uno de los pisos de la avenida Héroes del Baler. Lo que no le parece bien es que pinten en los portales o negocios de la gente, ya que puede molestar y ensucian los negocios.

Ella misma ha ido una de las víctimas y ha tenido que limpiar en varias ocasiones. También comenta que muchas veces, tras hacer las pintadas, las personas que las hacen dejan los sprays de pintura entre unas jardineras que hay en la calle. «Ya son varias veces las que he tenido que recoger los sprays y tirarlos a la basura», concluye Alicia.