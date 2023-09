¿Por qué se pintan grafitis en Cáceres?

Cáceres está viviendo un verano donde las pintadas en el centro de la ciudad han proliferado. Zonas emblemáticas como el casco histórico o palacios de intramuros no se están librando de unos actos vandálicos que todos los vecinos que lo sufren, denuncian. Para tratar de darle una explicación al por qué de estas pintadas, ya no sólo en Cáceres, sino en todas las ciudades del mundo, Domingo Barbolla y Laura Alonso, sociólogos, dan a este diario su punto de vista sobre las pintadas y tratan de explicar también el punto de vista de los grafiteros.

Barbolla considera el grafiti como «una manifestación internacional que tiene lugar en la calle porque es donde está la presencia, es la manifestación de cómo somos históricamente, una expresión de la realidad». Mientras, Alonso lo ve como «una de las cosas distintivas de los seres humanos con respecto a los animales, su inquietud creativa, esa necesidad de crear y de adornar».

También, Barbolla hace una distinción entre dos tipos de grafiteros, los que hacen «borrones» y los que son «de élite». «Los que hacen borrones no les puede ver nadie como artistas porque todos los sujetos saben que es algo que estorba. Es la manifestación de decir que no soy nadie en la sociedad», explica. Mientras tanto, «los grafiteros artistas tiene una expresión de respuesta entendiendo que el arte es una manifestación para todos y es el motivo por el que lo hacen en las calles y no en museos, aunque podrían conseguir muchísimo dinero», piensa Barbolla.

El arte

Alonso estima que «todos estos individuos consideran que sí hacen arte porque es su libre creación», aunque en su opinión nadie debe decir si es arte o no, porque lo que legitima un movimiento artístico es la acepción que tenga por parte de la sociedad. Pero Barbolla es rotundo: «No expresan arte, expresan lo que son. Si se sintiesen valorados en su propia estética, no tendrían por qué degradar los espacios comunes».

Otro de los puntos que hay que estudiar es el fomento que se le pueda dar desde las instituciones. Pese a que en Cáceres no suela hacerse, hay otras ciudades en las que es habitual convocar concursos de grafiti. «Si a los grafiteros que son buenos les permites ganar dinero, su libertad ya está recogida en la sociedad de una forma inteligente. Estás diciendo que pueden hacer cosas bonitas con su estilo, domesticando en términos culturales», dice Barbolla, mientras que Alonso considera que «está bien porque les estás dando un espacio al efecto para que se lleve a cabo. Estás encauzando una inquietud en un foro que no le está haciendo daño a nadie».