El festival de blues regresa en octubre a Cáceres con bandas europeas

El festival de blues de Cáceres regresa este año un cartel encabezado por bandas europeas. El danés Thonbjørn Risager y el portugués Peter Storm, ambos considerados dos referentes en la escena actual, lideran la cita que celebra su duodécima edición en la ciudad con fecha abonada al primer fin de semana de octubre, del 5 al 8, e idéntico formato, un único escenario en la plaza de Santa María y una extensión ya consolidad en el Corral de las Cigüeñas.

En total, serán once conciertos repartidos en tres días, todos con acceso gratuito. Aunque el programa arranca oficialmente el jueves, ya el miércoles el Corral de las Cigüeñas acogerá una sesión de blues con Ray Lowe y su banda The blues experience a partir de las 20.00 horas en la que será la fiesta de bienvenida de la cita. Contrasta que en la jornada inaugural del jueves se suban al escenario los dos cabezas de cartel, primero Peter Storm y The Blues society a las 20.00 horas y más tarde, Thonbjørn y the black tornado a las 22.00 horas.

El viernes, a partir de las 19.30 horas habrá sesión previa a los conciertos y ya a las 20.30 horas actuará Cat Squirrel. Alas 22.20 horas se sube al escenario Ivan Singh y a las 00.15 horas Manu Lanvin & Devil Blues. El sábado el programa se extiende también a la tarde. A partir de las 17.30 horas los Gumbo interpretarán sus temas y a partir de las 20.30 horas los cacereños Swing ton ni song cantarán sus temas, a las 22.00 horas los cántabros Los Deltonos y cerrará la jornada Noa & the hell drinkers, la banda donostiarra nombra mejor grupo de blues de Europa. Se suma también a la sesión de despedida con un concierto de mediodía con Big Joe Stolle.

Las tres jornadas se instalará una barra en la plaza y se permitirá consumir bebidas. Por el momento, no se ha precisado sí deberán usar vasos reciclables. El festival lleva celebrándose desde hace doce años en la ciudad salvo los que se cancelaron a causa de la pandemia primero y de las restricciones de movilidad después, ya que habitualmente el cartel del festival es internacional.

El Blues es la última confirmación de la agenda de otoño cacereña. Será el segundo festival que se celebra en octubre, justo antes de Extremúsika, que este año tendrá lugar del 12 al 14 de octubre en el recinto ferial. Sí se adelanta este año el Irish Fleadh a septiembre, que en esta ocasión se celebra del 22 al 24 de septiembre, una semana antes de los festejos de la feria de San Miguel. El 29 de septiembre el ferial acogerá un espectáculo de rumba con Los Chichos y Junco y el un día después, el 30 de septiembre, el Hípico acoge el concierto que Galván Real tuvo que aplazar por la lluvia en la feria de San Fernando. Cierra la programación otoñal Horteralia el 25 de noviembre, que como novedad se traslada al recinto ferial.