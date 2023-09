Vox agradece a Mateos su entrada en el consorcio

El portavoz del grupo municipal de Vox en el ayuntamiento, Eduardo Gutiérrez, afirmó este lunes en un comunicado que formar parte de la comisión ejecutiva del Consorcio Cáceres Patrimonio de la Humanidad «es una gran responsabilidad y representa un gran honor» por el objeto del mismo, que es cuidar y velar «por el presente y futuro del tesoro más preciado de la ciudad, su casco histórico». Añadiendo que cuando el alcalde, Rafael Mateos, le informó el pasado jueves respecto a su inclusión en la comisión lo interpretó como «un gesto hacia nuestro grupo, el cual agradezco».

Las apreciaciones de Gutiérrez vienen precedidas por las críticas de Unidas Podemos a la entrada de Vox en la comisión ejecutiva del consorcio. El concejal de esta formación, Álvaro Jaén, recordó el jueves que hay «una norma no escrita» por la que en esta comisión están representados el gobierno y un miembro del partido más votado de la oposición, en este caso estarían presentes el PP, en el gobierno, y el PSOE, principal partido de la oposición. Sin embargo, según destacó Jaén, con la decisión de incorporar a Gutiérrez, el PP «abre la puerta de las instituciones a la ultraderecha sin tener ninguna obligación matemática». Podemos recordó que en la pasada legislatura, el PSOE ya metió en la comisión a Ciudadanos, que no era el grupo de la oposición más votado, y que entonces el PP se quejó, mientras que ahora es el PP el que mete en la comisión a Vox, que no es el más votado.

En su comunicado de este lunes, el portavoz de Vox no entra a polemizar con Unidas Podemos. Gutiérrez insiste en su satisfacción por estar dentro de un órgano en el que podrá trabajar por la parte antigua, de la que se considera un «devoto admirador». Desde Vox también se destacó el ofrecimiento hecho por Mateos. La dirección del partido en Cáceres aseguró que se valora «mucho y bien el ofrecimiento realizado a nuestro portavoz municipal por parte del regidor». Además es un gesto del PP con Vox antes de abrir la negociación del presupuesto.