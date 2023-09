Una empresa cacereña se queda con Oquendo

Oquendo reabrió el pasado 5 de septiembre. Los clientes habituales del restaurante no habrán notado ninguna diferencia, es el mismo establecimiento, la misma carta, igual plantilla..., pero sí hay un cambio sustancial. Pablo Medrano, que abrió el local de la calle Segura Sáenz hace dos décadas, ya no está, a finales de julio este chef anunció que dejaba los fogones y se jubilaba. Ahora el propietario es una empresa cacereña, que toma el nombre del establecimiento, Oquendo Gastronomía. La venta del negocio y del local de la calle obispo Segura Sáenz se cerró durante la segunda quincena de agosto y reabrió el pasado día 5 con los nuevos propietarios.

Oquendo Gastronomía es una sociedad que está participada por Pilesa, propiedad del empresario Francisco Piñero, dueño de la cadena Electrocash, por el abogado Raúl Fuentes, por el arquitecto Alberto Latín y por el también empresario José Rodríguez, gerente de Exproluma. El restaurante «es un negocio que funciona y atractivo, no queríamos que se perdiera», explicó este miércoles Francisco Piñero al precisar los motivos de la compra. A lo anterior se suma «la amistad que me une con Pablo -Medrano-, que ya nos había planteado la posibilidad de que nos quedásemos con el restaurante» y que los cuatro socios de la nueva empresa creada ex profeso para la adquisición del negocio son clientes habituales de Oquendo.

La intención de los nuevos empresarios es mantener todo igual en el restaurante, «si hubiese algo que mejorar, se mejorará, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que cualquier cambio se haga sin perder la esencia del Oquendo», agregó Piñero. La nueva empresa propietaria se ha quedado con todo el personal del local, son once trabajadores. La plantilla de cocina, «que está formada a imagen y semejanza de Pablo», comentó Piñero, se mantiene. En cuanto a la carta, «la idea es mantener las tapas y platos que hay y si se mejora que sea siempre sin deteriorar lo que ya se ofrece». Una novedad será que en el exterior se pondrán mesas altas con taburetes.