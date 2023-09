Mateos se acerca a Vox a pocos días de iniciar el debate del presupuesto

No es noticia que Vox sea el socio prioritario del gobierno local del Partido Popular ni que el alcalde, Rafael Mateos, quiera alcanzar acuerdos en materias precisas con esta formación política. Ya lo dijo Mateos tras las elecciones: no iban a entrar en el gobierno local, pero sí se intentarían alcanzar compromisos puntuales. La noticia está en el gesto que Rafael Mateos ha tenido con Vox esta semana al ofrecer a su portavoz, Eduardo Gutiérrez, entrar en la comisión ejecutiva del consorcio Cáceres Ciudad Histórica. Será uno de sus 5 miembros con voz y con voto. Es el primer detalle del gobierno con Vox una vez que se ha iniciado el curso político y pasa a pocas semanas de que ambos partidos se tengan que sentar para abordar el proyecto de presupuestos, cuentas que, si no se adjudica antes la concesión de la basura, será el primer asunto de importancia con el que se estrena Mateos.

El PP, sin prisas para un acuerdo con Vox en Cáceres «Nunca hemos ocultado que Vox es quizás el socio prioritario en esta legislatura, por tanto vamos a tener que llegar a acuerdos con esta formación en asuntos importantes», explicó Mateos este martes al ser preguntado por su decisión de dar entrada a Gutiérrez en la comisión ejecutiva, órgano en el que, pese a la presencia de Vox y del PSOE (uno de los componentes lo designa la diputación que está gobernada por los socialistas), la mayoría la tendrá el PP con tres miembros (dos del ayuntamiento y uno de la Junta). Este órgano tiene entre sus funciones el desarrollo de la gestión económica del consorcio, que, pese a decidir sobre intervenciones en la parte antigua, cuenta con un presupuesto exiguo comparado con el de otras ciudades o con otros órganos del ayuntamiento. Las últimas cuentas aprobadas (2022) sumaron 250.000 euros. Podemos denuncia la entrada de Vox en el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica por "la puerta de atrás" Mateos ya tuvo un primer detalle con el PSOE al inicio del mandato, ofreció a su portavoz una liberación completa. Y ahora con Vox. Entre mediados de octubre y finales de noviembre, el gobierno del PP tendrá que sacar los presupuestos de 2024 si, como repitió este martes Mateos, se pretende que estén en vigor, con su aprobación definitiva, el próximo 1 de enero. El PP puede sacar las cuentas con mayoría simple, con sus once concejales, pero en el momento que PSOE y Unidas Podemos se opongan a los presupuestos, al PP no le quedará más remedio que contar con el voto de Vox, no valdría su abstención, y lo mismo pasará cuando toque hablar de la reforma de las ordenanzas fiscales. Vox agradece a Mateos su entrada en el consorcio Fue el concejal de Podemos Álvaro Jaén quien el pasado jueves advirtió de que la entrada de Gutiérrez en la ejecutiva del consorcio era el primer paso del PP para dar cabida a Vox en la gestión municipal. «Esto lo tenía que haber dicho -Mateos- en la campaña, que iba a gestionar con la ultraderecha», comentó este martes Jaén, que afirmó que con decisiones de este tipo se demuestra que el «supuesto cariz de moderación de Rafael Mateos es una impostura (...) Vox le sirve al PP para blanquearlo, pero son indistinguibles». La composición de la comisión ejecutiva del consorcio, que se tiene que ratificar este miércoles, «es el principio de una gran amistad» entre PP y Vox, argumentó Jaén. Gutiérrez agradeció este martes a Mateos que le propusiera su entrada en la comisión ejecutiva del consorcio. El lunes ya calificó este hecho «como un gesto hacia nuestro grupo, el cual agradezco». Este martes el portavoz de Vox indicó que su entrada en la ejecutiva «nos lo tomamos como un primer paso frente a futuros acuerdos, pero no condicionará nuestras decisiones (...), le agradecemos que -Rafael Mateos- nos cite como un socio prioritario, pero nosotros estaremos en nuestro sitio, si llegamos a acuerdos con el PP, les apoyaremos, y si no, no les apoyaremos», comentó. El pleno de la corporación local acordó en junio que los cuatro concejales que como vocales iban a estar en el consejo rector del consorcio serían Raquel Preciados, por el gobierno del PP, Jorge Villar, por el grupo socialista, que es el principal partido de la oposición, Eduardo Gutiérrez, por Vox, y Álvara Jaén, por Podemos. Según los estatutos del consorcio, dos de estos vocales estarán presentes en la comisión ejecutiva. El alcalde ha propuesto para este órgano a Raquel Preciados y a Eduardo Gutiérrez. Hace cuatro años, cuando se eligió a la anterior comisión ejecutiva del consorcio para el mandato que se inició en 2019, el PSOE, entonces en el gobierno local, eligió como miembros de este órgano a su concejal José Ramón Bello y a la concejala Raquel Preciados, entonces en Cs y ahora en el PP, justificando la entrada de esta última por ser especialista en la conservación del patrimonio. Esta decisión provocó la queja del PP, entonces era el principal partido de la oposición, porque se les dejaba fuera y por ser una decisión que calificó de injusta y de no ser representativa de la composición del ayuntamiento. El PP se opuso y contó con el voto de Unidas Podemos en ese rechazo, circunstancia que Jaén recordó el jueves, añadiendo que en la ejecutiva los que deberían ocupar los dos puestos son el gobierno y el principal grupo de la oposición, un reparto que tampoco se dará en este mandato, ya que el PP, en el gobierno, mete a su concejala y al portavoz de Vox, dejando fuera al socialista Jorge Villar. Mateos aludió este martes a lo ocurrido hace cuatro años, «que sea Vox el que acompañe» al gobierno local del PP en la comisión ejecutiva «no es de extrañar, al igual que el PSOE eligió a Ciudadanos y no al PP». En otros asuntos, el regidor añadió que aún no se ha tomado una decisión sobre cómo retomar las obras en la muralla.