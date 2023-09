Nueve alumnos cacereños se quedan sin transporte para acudir a un instituto a 20 kilómetros

Sin autobús para ir al instituto. Así se han quedado nueve alumnos de 1º y 2º de la ESO de la provincia de Cáceres --seis de Aldea del Cano y tres de Rincón de Ballesteros-- en su primera semana de clases. Son sus padres lo que deben organizarse para llevarlos hasta su centro educativo, el Instituto Santa María del Trampal, porque carecen de un transporte que les acerque hasta Alcuéscar. Los primeros cubren 20 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta. Los segundos, 22 kilómetros que se convierten en 44.

La situación ha sido denunciada desde la formación Juntos x Extremadura (JUEX), segunda fuerza política en el ayuntamiento de Aldea del Cano, que achaca lo ocurrido a la "poca o ninguna planificación por parte del ente público". Matiza que este "abandono" no viene solo "por parte del actual gobierno de María Guardiola y su comienzo desordenado y poco operante", sino también por "el escaso interés del consistorio (PSOE) de Aldea de Cano y del Rincón de Ballesteros, que teniendo la capacidad y obligación de velar por los intereses de sus vecinos, no lo hacen".

Desde JUEX Aldea del Cano instan a la Consejería de Educación a "tomar cartas en el asunto y dotar de unos servicios básicos a estos alumnos" con el fin de que puedan incorporarse con normalidad al curso lo antes posible.

Los padres tuvieron constancia del problema el viernes pasado, cuando les llegó un mensaje de Rayuela en el que les comunicaban que "el ente público de Servicios Educativos Complementarios" tenía un problema con la ruta de transporte CC014, que afectaba a ambas poblaciones. La nota explicaba que dicha ruta no se podría realizar el lunes 11 de septiembre, primer día de clase, por "no contar con una empresa de transporte que preste el servicio". Instaba a las familias que así lo quisieran a llevar a sus hijos directamente al centro para el acto de presentación de ese lunes.

El mensaje, remitido por el instituto con las comunicaciones enviadas por la consejería, agregaba que desde la Administración "nos manifiestan que solucionarán este problema el lunes 11 de septiembre, por lo que esperamos que el martes se pueda realizar la ruta con normalidad".

No ha sido así. Durante las jornadas de martes, miércoles y jueves, las familias han tenido que llevar a sus hijos al instituto y volver a recogerlos. "La situación genera serios problemas de conciliación a los padres, también económicos por el coste del carburante, pero además está el asunto de la responsabilidad civil si ocurre algún tipo de accidente", explica José Javier Romero, portavoz de JUEX en Aldea del Cano. Y es que las familias se organizan para trasladar a los alumnos que pueden. Por ejemplo, una de las madres lo ha hecho esta semana pero comienza a trabajar el sábado, y su marido debe acudir a diario a su puesto de trabajo en Cáceres.

Si certeza

Hasta ahora no había ocurrido ningún problema con la ruta. A los padres les preocupa sobre todo la falta de certeza sobre cuánto tiempo tendrán que seguir así. De momento ya han registrados dos escritos. Uno en el instituto, cuyo personal se ha mostrado "muy sensible" con el problema y ha informado a la Inspección. Otro ante una ventanilla de la Junta de Extremadura, donde les han comunicado que se está proponiendo la ruta a las empresas que trabajan con el transporte escolar para ver si se podía acordar con alguna de ellas. Las familias también han barajado hacer algún plante con los alumnos afectados, pero finalmente han preferido que no pierdan clases.

JUEX lamenta que "este tipo de hechos no hacen otra cosa que contribuir al desapego a las zonas rurales y a una despoblación de las mismas, al carecer de servicios básicos". A su juicio, "la Junta de Extremadura debería de mirar con más detenimiento a nuestros jóvenes, tener un compromiso firme con ellos y no olvidar a las zonas rurales como ocurre actualmente".

La respuesta de la Junta

Por su parte, la Junta de Extremadura ha respondido a preguntas de este diario que "la ruta estaba adjudicada y, el pasado día 6 de septiembre, la empresa renunció". Agrega que dicho itinerario escolar "se ha sacado en más de una ocasión a licitación y no se ha podido cubrir, porque las empresas de transporte alegan que no tienen conductores o autobuses suficientes".

En cualquier caso, la Consejería de Educación "está trabajando para subsanar los inconvenientes surgidos lo antes posible". Desde que se conoció el problema, contacta "todos los días" con nuevas empresas y estudia "otras formas de asistencia de este alumnado, que es ahora mismo prioridad absoluta", afirma a través de una nota.