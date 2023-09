La adjudicación de la recogida de la basura en Cáceres está pendiente de puntuar la oferta de Valoriza

El concurso para la adjudicación de la concesión de la gestión de la recogida de la basura y la limpieza viaria sigue pendiente de que se valore la oferta técnica presentada por Valoriza Servicios Medioambientales, según precisó este viernes el concejal delegado, Pedro Muriel. La última mesa de contratación del ayuntamiento se celebró el pasado 27 de julio, en la misma se abrieron los sobres con la documentación administrativa y la oferta técnica y profesional, que pasó a los servicios técnicos del ayuntamiento para su estudio y puntuación. La siguiente mesa, en la que se tiene que abrir el sobre con la propuesta económica, estaba convocada para el 2 de agosto en la información que sobre el procedimiento está en el perfil del contratante del consistorio. Esa mesa aún no se ha celebrado, en la misma se tendría que dar a conocer la valoración técnica antes de abrir la plica con la oferta económica.

Valoriza fue la única empresa que se presentó a la licitación de un concurso que es el más importante convocado por el consistorio desde hace una década, desde que se resolvió, con polémica y un litigio en los tribunales, el concurso de la gestión del agua. Los costes de la concesión de la basura y la limpieza viaria ascienden a 121 millones de euros para un periodo de once años, según la estimación que se hace en el estudio económico de la licitación.

Lo que se está valorando ahora da hasta 47 puntos sobre un total de 100. La oferta de Valoriza tiene que conseguir más de 23,5 puntos en esta fase para continuar en el procedimiento. Ahora se están valorando las condiciones en las que el licitador propone, en base a los pliegos del concurso, prestar los servicios de limpieza viaria y recogida y traslado de la basura.

«Sigue en fase de valoración», indicó el concejal al ser preguntado sobre la licitación, «estamos en una situación de espera», reiteró al ser inquirido sobre si se cumplirá la previsión inicial de que el concurso estaría resuelto antes de noviembre para que la nueva concesión empezarse el día 1 de ese mes.

La presentación de la oferta de Valoriza ha coincidido con el proceso de venta de esta compañía, que ahora es propiedad de Sacyr, pero que antes de fin de año pasará a manos de Morgan Stanley Infraestructure por un importe de 734 millones, según se anunció en junio. El pasado agosto, la Comisión Europea ya aprobó la operación. Según informó la agencia Europa Press, la comisión autorizó esta compra porque la adquisición propuesta no planteaba problemas de competencia, al entender que las actividades de ambas compañías no se solapan y no están relacionadas verticalmente.

Muriel habló de esta licitación tras informar del plan de choque que ha puesto en marcha su concejalía para la limpieza del polígono industrial de Capellanías, «uno de los puntos más deteriorados -de la ciudad- por falta de limpieza». El edil lamentó que haya ciudadanos que utilicen las calles del polígono «como un vertedero» y anunció que se «intensificarán las labores de vigilancia, vamos a ser inflexibles para que no se repitan estos hechos». Muriel recordó que hay un punto limpio en las Capellanías, pero que pese a esto se han estado tirando fuera del mismo y en el polígono «residuos de todo tipo, desde mobiliario de viviendas hasta de obras».