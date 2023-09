Una noche del patrimonio bajo el paraguas en Cáceres

El cielo no da tregua. El clima no parece querer acompañar la agenda de una velada esperada por multitudes. De hecho, horas antes, los espectáculos al aire libre, casi una decena, decidieron buscar cobijo en los soportales y en los palacios para evitar cancelarse. Así, con cambios in extremis y otros pendientes de confirmar sigue adelante este sábado Cáceres con su gran noche del patrimonio, una iniciativa conjunta que celebran desde hace seis años las quince ciudades del país reconocidas por la Unesco.

