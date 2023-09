Un accidente en la avenida de la Bondad de Cáceres deja dos heridos

A las 13.00 horas de ayer, un accidente entre una moto y una furgoneta en la avenida de la Bondad terminó con dos heridos. Se produjo en el cruce con la calle Colombia.

Según cuentan testigos del incidente, la furgoneta circulaba por esta vía con intención de entrar en la calle Colombia tras el cruce del antiguo edificio azul y, al cruzar el carril contrario, chocó contra una moto que circulaba de frente.

Tras el siniestro, la calle fue cortada por agentes de la policía local, que obligaron al resto de conductores a cambiar su recorrido, y los heridos fueron atendidos en el lugar por ambulancias. Las grúas retiraron ambos vehículos. El Servicio Extremeño de Salud no pudo informar aún de la evolución de los afectados.

Un cruce peligroso

Desde la Asociación de Vecinos Llopis Ivorra - Espíritu Santo ya emitieron varios comunicados a corporaciones municipales anteriores por la peligrosidad que tiene este cruce. Su presidente, José Antonio Ayuso, exige que se regule a través de los semáforos. Según cuenta, estos deberían señalar cuando puede y cuando no puede un vehículo invadir el carril contrario para acceder a las calles Colombia o Méjico.

Ayuso especifica también que no es peligroso únicamente por los coches, si no que los pasos de cebra también son elementos no seguros en la zona. «Exijimos que los técnicos regulen este cruce», finaliza.

Otro accidente

La pasada semana, un motorista de 40 años falleció tras una fuerte colisión contra otro vehículo en la avenida de Alemania. Ocurrió a las 21.00 horas del pasado jueves, cuando resultó herido «muy grave» tras un choque con su motocicleta de gran cilindrada. Finalmente, falleció en la tarde del viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres.

La colisión tuvo lugar a la altura del nº 27 de la vía, a la altura de la parada del autobús del parque del Perú, dirección a la estación de trenes, tras superar el cruce con Dionisio Acedo. Chocó con otro coche que se disponía a salir de un aparcamiento.