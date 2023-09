El alcalde de Cáceres valora de manera «muy seria» optar a la Capitalidad 2031

Si un alcalde se expresa en estos términos, y Rafael Mateos no es precisamente ningún novato en política, es que la decisión se ha tomado, a falta, eso sí, de cerrar los apoyos necesarios. Y Mateos acaba de declarar que el equipo de Gobierno está valorando «de manera muy seria» presentar la candidatura de Cáceres al título de Capital Europea de la Cultura en 2031. No solo eso. Ha añadido que la ciudad «tiene solvencia suficiente» para optar a semejante reto, y ha destacado una ventaja añadida a todas las que conllevaría conseguirlo: la importancia de un camino recorrido en conjunto. «Cáceres necesita un proyecto colectivo que nos ilusiones y que nos una», afirma.

A buen entendedor... Todo está dicho. Si no se tuerce el principal condicionante, es decir, el económico, Cáceres volverá a iniciar una carrera que en 2016 tuvo más beneficios que desventajas. Y ese condicionante económico depende sobre todo del respaldo de instituciones, principalmente de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Cáceres, cuyo apoyo sería determinante para lanzar la carrera en competencia con las demás ciudades que se presentan, y que parecen rivales muy serias.

La cuestión es la siguiente: en 2031, un municipio español (junto a otro de Malta) volverá a tener la posibilidad de ser Capital Europea de la Cultura (la última ocasión fue en 2016 y lo consiguió San Sebastián). Este título supone el desarrollo de cientos de actividades de enero a diciembre, y una promoción europea sin precedentes. La carrera se abrirá en 2025, cuando el Ministerio de Cultura lance la convocatoria para la presentación formal de las candidaturas y se decida la ganadora. Ya se postulan Granada (desde 2015), Burgos (2018), Toledo (2019), Jerez de la Frontera (2020), Las Palmas (2021) y Gijón (2022).

«Estamos valorando de manera muy seria presentar candidatura a la Capitalidad Cultural Europea del año 2031, ya me mostré favorable a estudiarlo antes de llegar al Gobierno local, y ahora que soy el alcalde de la ciudad lo mantengo», ha señalado Rafael Mateos a preguntas de El Periódico Extremadura. «Estamos trabajando ya, y vamos a iniciar conversaciones muy pronto con el resto de Administraciones porque al final es una cuestión que afecta a la ciudad de Cáceres pero también a la comunidad extremeña», subraya. De hecho, «ya hemos tenido algún contacto y en próximos días vamos a intentar rematar esa cuestión para recabar los apoyos suficientes», admite.

Las razones que lo avalan

El alcalde argumenta incluso las razones por las que se puede lanzar un proyecto de semejante envergadura: «Cáceres tiene solvencia suficiente para asumir ese reto, creo que aprendimos de la experiencia del 2016, hemos avanzado mucho y en mi opinión tenemos un patrimonio mejor conservado que entonces y más motivos para ser Capital Cultural Europea». Mateos cita como ejemplo el museo Helga de Alvear, que ha puesto a Cáceres en el mapa mundial del arte contemporáneo: «marca un antes y un después en esta ciudad». Pero además, «tenemos una oferta cultural mucho más amplia de la que había entonces, que crecerá en los próximos años». Y en general, «Cáceres es un referente en el ámbito de la cultura, es un referente en turismo, tiene que ser un referente en la música...». Por tanto, reitera el responsable municipal, cuenta con bazas «suficientes».

Porque no solo consiste en lograr o no el título, sino en todo lo que supone implicar a la población en un esfuerzo conjunto por la candidatura. «Es más. Yo creo que Cáceres necesita un proyecto colectivo que nos ilusione y que nos una. Aunque el reto 2016 no acabó bien, se generó una conciencia social, de ciudadanía, algo no frecuente en Cáceres, que unió a los cacereños en la carrera hacia la Capitalidad. Simplemente por eso fue bueno el 2016», destaca Rafael Mateos.

De hecho, la ciudad tiene ya bastante terreno avanzado desde el punto de vista urbanístico. A raíz de aquella candidatura, el Proyecto Intramuros destinó más de 5 millones de euros a reformar la plaza de la Soledad, Santa Clara, plaza del Duque y plaza Mayor (la gran obra del 2016). Pero además se remodeló el pavimento de Moret, Pizarro, Sergio Sánchez, Donoso Cortés, De la Cruz, Hornillo, Socorro, Santiago, Zapatería, Godoy, Torremochada o Consolación. Se consiguieron hitos importantes, el primero de ellos, el desembarco del Museo Helga de Alvear, pero también la transformación del Auditorio como Palacio de Congresos y la Escuela Superior de Artes Escénicas.

Llamada ‘Cáceres y la fuerza de su abrazo’, la candidatura dejó importantes mejoras empresariales y sociales, como el notable avance de la hostelería con campañas para mejorar su estética y su calidad. Se sucedieron talleres, jornadas, certámenes, exposiciones, presentaciones y foros que supusieron un soplo de aire fresco en distintos sectores cacereños, y que claramente ayudaron a caminar hacia una ciudad más modernizada y amable.