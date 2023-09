El Ayuntamiento de Cáceres litiga con un primo del duque de Alba por un camino

El catálogo de caminos públicos de Cáceres es uno de los documentos del consistorio que más reclamaciones y procesos contenciosos ha tenido en los últimos años. Afecta al municipio más grande de España. Se empezó a tramitar en 2013, se aprobó en diciembre de 2017, pero una sentencia, confirmada por el TSJEx, obligó a declararlo nulo y a archivar el expediente. En 2023 se retomó y en mayo, tras resolver las 16 alegaciones presentadas, se volvió a aprobar definitivamente. Son 208 caminos que juntos suman 1.088 kilómetros, la distancia entre Cáceres y la frontera francesa de Portbou.

Al menos dos de esas alegaciones han devenido en procesos judiciales en la vía contenciosa. Una es por el expediente que inició Jacobo Hernando Fitz James Stuart y Gómez, duque de Berwick y primo del duque de Alba, Carlos Fitz James Stuart. El pleno del ayuntamiento ratificará este jueves que el consistorio se persone en el procedimiento contencioso iniciado por el alegante al presentar un recurso contra el acuerdo del pleno de mayo de 2023 por el que se aprobó definitivamente el catálogo con la desestimación, entre otras, de la reclamación administrativa del duque de Berwick.

Ahora será el juzgado el que tendrá que resolver sobre la titularidad de un camino de acceso al embalse del Guadiloba. Según el acta de ese pleno de mayo, el alegante argumentó que el itinerario del camino planteado por el consistorio en el catálogo desde la presa del Guadiloba hasta un depósito de Canal de Isabel II no es público ya que discurre por su propiedad, añadiendo, según el acta, que lo único que hay es una servidumbre de paso a favor de Canal.

Los técnicos municipales, en su informe sobre las alegaciones, no estimaron la reclamación porque no se aportó una prueba de que dicho tramo del camino esté afectado por una servidumbre de paso.

En su alegación, siempre según se indica en el acta, Jacobo Fitz James Stuart aludió a un expediente que se tramitó en el ayuntamiento con motivo del escrito que presentó para que se le indicasen las acciones que debía realizar para calificar el camino como privado. Los técnicos, en su respuesta a este punto de la alegación, recordaron que en este expediente se emitió un informe jurídico de la sección de inventario explicando los motivos por los que el camino tiene la consideración de público, esa causa es por las expropiaciones que se realizaron por las obras de abastecimiento de agua a Cáceres, esa expropiación se realizó sobre la parte de la finca del alegante afectada por el embalse, la presa y por el camino de acceso.

Según el acta, el duque de Berwick mostró su desacuerdo al indicar que las parcelas que se expropiaron se corresponden con los terrenos inundados por el embalse y que no se llegaron a expropiar los que ocupa el camino. Los técnicos no aceptaron su consideración porque no se aportó una prueba.

El pleno también ratificará este jueves la personación en el contencioso iniciado por otro alegante, la compañía Bestcork, cuya reclamación también se desestimó.