PP y Vox muestran en el pleno su rechazo a una ley de amnistía

El pleno de la corporación local aprobó, con los votos del PP y de Vox, una moción presentada por los populares contra una ley de amnistía para librar de sus causas judiciales a los imputados procesados o condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Es una moción que «no es de izquierda ni de derecha, sino en defensa del Estado de derecho», aseguró el concejal del PP, Emilio Borrega, que fue el encargado de defender la propuesta, «la amenaza que los partidos nacionalistas lanzan al próximo Gobierno de España es preocupante y pone en peligro la igualdad entre los españoles (...) en este momento histórico se trata de salvar a España, no de salvar a Pedro Sánchez».

El PP aceptó la enmienda que a la moción presentó el grupo municipal de Vox. Su concejala Raquel Mirat aseguró que Pedro Sánchez «ha demostrado que no tiene límite moral ni político y que está dispuesto a cualquier cosa para continuar en la Moncloa», añadiendo que una ley de amnistía implicaría que «el referéndum separatista fue justo y reprimido por un Estado opresor (...) no entra en la Constitución». Agregó que Sánchez «deja el futuro de los españoles en manos de aquellos que no ocultan su deseo de destruir la nación».

En su intervención, la portavoz del grupo municipal socialista, Belén Fernández, aseguró que la moción «es una falta de respeto a la institución a la que representamos al utilizarse el ayuntamiento para un enfrentamiento, ocultando la verdad porque Sánchez en ningún momento ha expresado su opinión sobre la reivindicación de la proposición de ley que se menciona, se usa el pleno -de la corporación local- para alimentar un debate insustancial».

«Han decidido romper todo tipo de amarras para que se pueda convivir en nuestro país», reprochó el concejal de Podemos, Álvaro Jaén, al PP en el debate de la moción. «De todos los partidos que pueden formar un bloque de investidura de un gobierno de Pedro Sánchez, el único que se puede permitir votar no es Junts y eso la derecha lo sabe y aprieta por ahí porque es el eslabón más débil», agregó el edil de Podemos, partido que con el PSOE votó en contra de la moción.