La plaza de toros de Cáceres necesita una inversión de 3 millones para su reforma integral

El proyecto que el Ayuntamiento de Cáceres presentará al Ministerio de Transportes y Movilidad para su financiación con el 2% cultural es la reforma integral de la plaza de toros, «una actuación muy ambiciosa que tiene un presupuestos de 3 millones de euros», aseguró este lunes el alcalde, Rafael Mateos, en el balance de sus primeros 100 días al frente del gobierno municipal. Hasta ahora se recurría a este fondo para inversiones en la muralla, pero «los técnicos nos dicen que las siguientes fases del lienzo en las que habría que intervenir requieren de actuaciones puntuales que no precisan de una inversión tan elevada».

Esta reforma se quiere acometer sin que interfiera en el plan del gobierno de que haya festejos taurinos en la feria de mayo de 2024. Ese año estaría garantizado porque entre lo que se tardaría en el anuncio de la concesión o no de la ayuda y el tiempo que pasaría entre la licitación y el comienzo de los trabajos, las obras en la plaza no empezarían en la próxima primavera. «Mientras que se resuelve -la concesión de la ayuda- y fuéramos los adjudicatarios, no interferirá para que haya toros en la feria de mayo de 2024». En el caso de que se logre la financiación del ministerio, en la redacción del proyecto y en la ejecución de los trabajos «habría que blindar que siempre en mayo hubiese quince días disponibles para hacer festejos», según apostilló el regidor.

La reforma de la plaza de toros está sobre la mesa desde hace casi una década. En el año 2016 se intentó que se ejecutasen mejoras por parte de la empresa que se quedase con la explotación de los festejos taurinos, pero esos concursos no se llevaron a la práctica ni hubo adjudicación. Desde la feria de 2015 no hay un empresario que tenga la concesión de la gestión de los espectáculos taurinos, desde entonces solo ha habido festejos puntuales, el último, celebrado en la feria de 2018, acabó con una resolución judicial por la concesión de la subvención que de manera indirecta se quiso dar por parte del gobierno local a la empresa que organizó este festejo.

Desde 2016 se han hecho trabajos puntuales para la reforma de la plaza. El primero fue en la instalación eléctrica y el segundo, finalizado recientemente, en la rehabilitación de las cubiertas de la plaza. Esas intervenciones que se han hecho en la Era de los Mártires han sido «insuficientes» para la «envergadura» de este espacio que «se va a destinar no solo a festejos taurinos, sino a otras actividades sociales y culturales que se adapten» al recinto, según anunció Mateos.

Tras el balance que el alcalde hizo de sus primeros cien días, el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, especificó que lo que se pretende realizar en la plaza de toros son «actuaciones para garantizar la seguridad de su evacuación, mejoras de accesibilidad, habría que realizar dos nuevos núcleos de escaleras, y de consolidación de elementos deteriorados». Además «hay humedades» que habría que eliminar.

El proyecto que se quiere presentar al ministerio, hay de plazo hasta el 15 de octubre, es de rehabilitación integral de la plaza. Se elige la plaza porque es un bien de interés cultural, con la categoría de monumento, desde 1992. La construcción de la plaza es un proyecto que comenzó a gestionarse en 1839, aunque las obras no dieron comienzo hasta el año 1844, quedando concluida en 1846.

En 2016, cuando se convocó uno de los concursos fallidos para la gestión de los espectáculos taurinos, se exigían hasta seis tipos de obras: instalación eléctrica, plan de autoprotección de la plaza, mejoras de la accesibilidad, cubierta, impermeabilización de juntas en las gradas y gestión de residuos. Entonces se estimaba un presupuesto de 570.000 euros. En la instalación eléctrica y la cubierta se ha actuado, aunque ahora el coste para una rehabilitación integral se estima en 3 millones de euros. La plaza de toros, según su plan de autoprotección, tiene un aforo de 4.124 localidades.

Mateos aludió este lunes a la necesidad de inversión en la plaza de toros, cuando este año finalizaron los trabajos de reforma de la cubierta ya se apuntaba que habría que corregir las humedades, pero el alcalde no se refirió al modelo de gestión del recinto. Hasta 2015 se estuvo recurriendo a la adjudicación de concursos en los que se daba a una empresa la gestión de los espectáculos. Entre 1997 y 2015, cuatro empresarios pasaron por la organización de los festejos.

El programa del 2% cultural lo financia el Ministerio de Transportes y Movilidad para sufragar trabajos de conservación de bienes inmuebles del patrimonio histórico español. Para las anualidades de 2024 y 2025 hay una partida de 80 millones de euros, de los que 50 van con cargo a la primera anualidad y 30 para la segunda.

En las últimas convocatorias, el ayuntamiento consiguió financiación de este programa para la reforma de dos de los tramos de la muralla, pero en la segunda concesión, para el comprendido entre las torres de Aver y Redonda, se tuvieron que devolver los 844.000 euros que se concedieron, además la empresa que resultó adjudicataria para acometer las obras presentó la renuncia al contrato, por lo que los trabajos aún no se han reiniciado. Mateos explicó que se está a la espera de la presentación del informe de la secretaría general del ayuntamiento sobre si la adjudicataria, Cabero Edificaciones, «cumple los requisitos para poder desistir del contrato. Si no los cumple, nos vamos a oponer y si hay que ir a los tribunales, acudiremos, y si cumple las condiciones para rescindir, el contrato pasará a la empresa que quedó segunda en la licitación».

Las obras de reforma del tramo entre las torres de Aver y Redonda se iniciaron el pasado otoño, pero en enero se paralizaron al quedar sin crédito. Hubo que hacer una modificación en el presupuesto para dotarla de una partida con cargo al remanente de tesorería del consistorio, cuando por fin se pudieron reiniciar, este verano, la empresa presentó su renuncia a la adjudicación. Además el ayuntamiento tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la retirada de la subvención por parte del Ministerio de Transportes.

El primer tramo de la muralla para el que se consiguió financiación del ministerio fue el baluarte de los Pozos. Hay un tercer tramo en el que se podrá intervenir, entre las torres de Bujaco y Hornos. El ayuntamiento consiguió financiación del programa de fondos europeos Impulso Patrimonio. Las actuaciones que quedan pendientes en otros tramos del recinto requieren de una financiación inferior, de entre 100.000 y 150.000 euros, que «vamos a abordar con presupuesto propio del ayuntamiento», precisó Mateos.