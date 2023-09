El centro cacereño de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) inauguró ayer la VI edición de las jornadas ‘Católicos y Vida Pública’, que continuarán este martes, 26 de septiembre, en el Salón de Actos de Cajalmendralejo (Chalet de los Málaga). Bajo el lema ‘Libertades de comunicación y de educación amenazadas por la cultura de la cancelación y la corrección política’, el foro reúne a religiosos, periodistas, profesores, políticos, catedráticos y otros profesionales que abordan cómo la deconstrucción de los sistemas anteriores y su reflejo en los medios y redes sociales, está cercenando un buen número de valores e incluso estigmatizando su defensa.

La apertura tuvo lugar ayer lunes con la intervención del obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, el vicepresidente de la ACdP, José Masip Marzá, y el secretario del centro cacereño de este colectivo, Gregorio Serrano Hoyo. A continuación tuvo lugar la conferencia ‘La propuesta cristiana entre las redes y la telaraña woke’, con el catedrático del CEU José Francisco Serrano Oceja, presentado por Victoria Rodríguez, miembro de la ACdP de Cáceres; y la mesa redonda ‘La propuesta cristiana en los medios de comunicación ante la indiferencia y la increencia’, con Jesús Luis Viñas, licenciado en comunicación social institucional; Lorena Jorna, delegada de Medios de Comunicación de la Diócesis de Coria-Cáceres; y el catedrático José Francisco Serrano, presentados por Lola Luceño, redactora de El Periódico Extremadura.

El obispo agradeció este espacio para el encuentro y la reflexión, así como la elección de “un tema tan actual y cercano que nos afecta a todos, pero especialmente a la Iglesia”. Destacó que en la actualidad se imponen dogmas seculares, “uno de ellos, que no se puede hablar de Dios públicamente. Queda muy moderno decir que uno no es creyente, casi como una liberación de todo prejuicio, que acredita el discurso. Pero queda fatal y desautoriza decir que uno cree en Dios. A partir de ese momento cualquier cosa que se diga (aborto, vida, educación…) es algo que depende de tu creencia y queda desautorizado, pero lo contrario no depende de tu increencia”, subrayó Jesús Pulido.

Los ponentes ahondaron en algunas circunstancias actuales que tienden a cercenar libertades básicas, pero sobre todo realizaron aportaciones constructivas para, aprovechando precisamente las grandes herramientas que ofrece la comunicación, hacer llegar el mensaje cristiano tan en consonancia con los contenidos que lideran hoy los medios y las redes sociales: solidaridad, libertad, tolerancia y respeto al medioambiente.

Programa de hoy

La jornada de este martes arrancará a las 19.00 con la conferencia ‘Por una educación humanista’, impartida por Eugenio Nasarre, exsecretario de Estado de Educación, congresista y consejero de RTVE entre otros cargos, presentado por Jaime Rossell, ambos miembros de la ACdP. Seguidamente, a las 19.45, tomará el relevo la mesa redonda ‘Transmisión del legado cristiano en las instituciones educativas: dificultades y desafíos’. Intervienen Francisco Lamoneda, director de la Comisión Jurídica de Educación de la ACdP; Jesús Pedro Batuecas, director del Colegio Diocesano; Fernando Alcázar, director del Servicio de Asistencia Religiosa de la UEx y del CMU San José; y Eugenio Nasarre, exdiputado y exsecretario de Estado de Educación. Presenta Juan Antonio Pavón, del centro ACdP de Cáceres.