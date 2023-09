Podemos ve con preocupación los primeros 100 días de Mateos al frente del Ayuntamiento de Cáceres

Con honda preocupación observamos el avance de la acción de gobierno del equipo de Rafael Mateos», según declaró este miércoles la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Consuelo López, en el balance de su grupo municipal de los 100 primeros días del gobierno del PP. López reprochó a Mateos que diese entrada al grupo municipal de Vox en la comisión ejecutiva del consorcio de la ciudad histórica porque se presentó con «un talante moderado» y «tan solo dos meses después ha dado entrada en órganos de gobierno a la ultraderecha», insistióLópez en un comunicado difundido este miércoles.

Otra de las críticas moradas al gobierno popular se centra en la gestión del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. «El IMAS es fundamental para garantizar la igualdad de los cacereños y las cacereñas y garantizar también el acceso a mayores cotas de bienestar para los grupos vulnerables». En este sentido, «es una enorme falta de respeto que su titular, Encarna Solís, compagine sus responsabilidades municipales con la gerencia del Área de Salud de Cáceres, un área que atiende a 196.000 personas, lo que supone cien mil personas más que los y las vecinas de nuestra ciudad», según se precisa en el comunicado. Este doble cargo pone en evidencia «lo poco que le importa a Rafael Mateos la protección y promoción de los grupos vulnerables, como tampoco tiene en gran consideración las necesidades de políticas de Mujer, Igualdad y derechos LGTBI».

Otras de las críticas del grupo municipal de Unidas Podemos se centra en el rechazo del gobierno popular a la moción presentada en el pleno de septiembre. Podemos retomaba una moción aprobada por unanimidad en 2018 y «que el grupo popular ha rechazado en 2023». Se trata de la creación de una Red Municipal de Medidores Ambientales que ayudará al ayuntamiento a controlar de forma permanente los parámetros de nivel de ruidos y la calidad del aire y del agua. Una red «más necesaria hoy que en 2018 tras haber sufrido dos brotes estivales consecutivos de legionela y contar con la nefasta posibilidad de la próxima apertura de una mina de litio en las faldas de la Montaña».

Por último, López se refiere en el comunicado al anuncio de Rafael Mateos de invertir tres millones del 2% Cultural, financiados por el Ministerio de Movilidad, repara el arreglo integral de la plaza de toros. En este sentido, López se pregunta. «¿De dónde salen estas cuentas y a cuánto nos va a salir a cada cacereño, a cada cacereña la corrida de toros?».

López concluyó que «este gobierno no es ni moderado, ni feminista ni mucho menos ecologista por lo que nuestro balance de estos primeros cien días no puede ser más negativo. Estaremos vigilantes para que nuestra ciudadanía no sufra las consecuencias de la falta de interés del equipo popular por su salud, su bienestar, su medioambiente y la igualdad real».