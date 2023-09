Unidas por Montehermoso espera que les dejen gobernar con los exediles de Vox

Los cinco ediles de Unidas por Montehermoso (todo ellos militantes de IU Extremadura) esperan que les dejen gobernar con el apoyo de los dos exconcejales de Vox, Blanca Luz Retortillo y Víctor Manuel Martín, que se pondrían al frente de las concejalías de Gestión Forestal y Seguridad Ciudadana, según el acuerdo plenario alcanzado el pasado lunes.

Silencio de IU

Si bien, desde IU Extremadura trasladaban el pasado martes que «no podemos asumir bajo ningún concepto ningún tipo de acuerdo con esta formación de extrema derecha». La dirección de IU afirmó que se reuniría ayer miércoles «para tomar decisiones al respecto». Este diario ha intentado ponerse en contacto sin éxito con el coordinador regional de IU, Joaquín Macías, que no atendió a las llamadas ni a los mensajes.

También hay que resaltar que desde Unidas por Extremadura ya han aclarado su intención de desligarse de la confluencia en Montehermoso «si no hay una rectificación» y que se rechaza «cualquier tipo de acuerdo o liberación de personal que procedan de Vox o de tránsfugas de dicho partido».

«Nosotros sólo hemos podido encontrar el apoyo en dos personas, no en un partido, sino en dos personas» Aureliano Martín - Teniente de alcalde de Montehermoso

«No hay pacto»

Quien sí habló ayer fue el número 2 de Unidas por Montehermoso y actual teniente de alcalde, Aureliano Martín Alcón, quien expresaba que «no hay ningún pacto, y menos con Vox. Lo que hay es un acuerdo para poder gobernar y desarrollar el programa político con el que nos presentamos a las elecciones. Hemos tratado de llegar a un acuerdo con los distintos grupos para la gobernabilidad de municipio, pero no ha sido posible porque el PSOE y el PP, más que querer buscar la solución para los problemas vecinales y de los ciudadanos de Montehermoso, lo que estaban era en tratar de buscar la forma de arrebatarnos la alcaldía».

Y apunta que «nosotros sólo hemos podido encontrar el apoyo en dos personas, no en un partido, sino en dos personas», en alusión a los ex ediles de Vox. «Ya no están en ese partido y se han comprometido a apoyar nuestro programa».